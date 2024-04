Pražská Slavie ztratila v boji o ligový titul další důležité body, když s Olomoucí jen remizovala 2:2. Moc přitom nechybělo a bod nemusela brát žádný. Před vyrovnávacím gólem Mojmíra Chytila totiž někteří viděli ofsajdové postavení.

Mojmír Chytil ze Slavie | Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Nikdo z party rozhodčích však o ofsajdovém postavení Jana Bořila nerozhodl, a tak se slávisté mohli radovat z vyrovnání, které nakonec vedlo k zisku alespoň jednoho bodu.

O inkriminované situaci se však mezi fanoušky hojně diskutovalo. A nejen mezi nimi. „Koukám na to teď doma frejm po frejmu a čistě subjektivně je to ofsajd. V tenhle moment vykukuje bílá kopačka Pokorného (pravá) mezi nohama Bořila. Ze screenu to nemusí být jasné, když si to pustím párkrát zpomaleně, tak myslím, že selským rozumem je to clear,“ myslí si například bývalý prvoligový fotbalista a nyní televizní expert Zdeněk Folprecht.

Veškeré debaty ale utnula Komise rozhodčích ve svém komuniké. „Rozhodčí správně uznal branku domácího družstva. Byla to hraniční ofsajdová situace, z dostupných záběrů nelze jednoznačně vyhodnotit, zda hráč domácího družstva (Bořil) byl v době přihrávky od spoluhráče v ofsajdové pozici. VAR (videorozhodčí) správně neintervenoval,“ stojí v dokumentu.

S podobnými situacemi by mělo už brzy pomoci zavedení kalibrované čáry. I o té byla řeč v debatě, kterou na sociální síti X rozjel Folprecht. Na jeho příspěvek se screenem záznamu situace totiž kontroval jiný z uživatelů. „Jenže jak je vidět,tak přihrávající nemá míč u nohy, tzn. že v době dotyku to může být jinak,“ napsal Ondřej.

Někteří jsou skeptičtí

„Takhle to bude i příští sezónu s kalibrovanou čárou. Rozhodovat bude často videotechnik ve voze VAR a to, v jaký moment to stopne,“ opáčil Folprecht.

Jiní ani nové technologii příliš nevěří. „Na výstupu naprosto přesnou technologii ale na vstupu tedy kdy míč opustí nohu být závislý na stopnutí obrazu… Všechno bude vlastně stejný jen přikryté jakoby neomylnou technologii,“ zůstal skeptický Michael.

„Prostě fotbal je tak dynamická hra že se to prostě stane, kdy to bude o 1cm třeba a pak budou rozhodovat zlomky vteřin. Měla by tam být nějaká tolerance, ale vždy to může být centimetr přes toleranci a bude problém. Já bych ofsajd zrušil úplně. Říkal to Švancara. Král z Brna,“ zakončil debatu Ondřej.

Jak se osvědčí kalibrovaná čára, každopádně ukáže až čas a zavedení v praxi.