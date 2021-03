Grafika Slavia - Glasgow Rangers.Zdroj: DeníkPo nechutném skandálu při minulém duelu Evropské ligy s Leicesterem zmizí Slavii fanoušci s politickou mocí. Místo nich budou na VIP tribuně sedět zdravotníci. Žádný Vratislav Mynář či Roman Prymula. Tedy snad… To je dobrá volba.

Jinak si ale chce Slavia zachovat nastavení z dvojzápasu s anglickým sokem i pro skotského obra. Do Prahy přicválají Glasgow Rangers, čerstvý mistr ligy, hladový to soupeř, jenž o víkendu potvrdil triumf v lize.

„Oslavy byly úžasné,“ řekl kouč modrého týmu Steven Gerrard, legenda Liverpoolu i celé Anglie. Idol mnoha generací. „V úterý jsem s hráči mluvil, vrátili jsme se k přípravě. Proti Slavii musíme předvést to nejlepší, co v nás je, abychom měli šanci uspět,“ pokračoval. „Ale my chceme víc,“ dodal.

Titul Staré firmě, jak se klubu přezdívá, nestačí. Není divu. Ve Skotsku neměl konkurenci. Klasický protivník Celtic je v krizi, což potvrdila i dvě podzimní utkání v Evropské lize se Spartou. Mančaft z Letné nebyl v té době zrovna v pohodě, přesto Skoty smáznul s přehledem.

Rangers budou jiný level. Nic na tom nezmění ani fakt, že mají za sebou merendu po triumfu v lize.

Oslavy nebudou mít vliv

„Měli takový náskok, že by se na dvojzápas s námi stejně připravovali se vší vážností. Myslím si, že to nic nemění, na čtvrteční zápas to podle mne nebude mít žádný vliv,“ řekl Jindřich Trpišovský, kouč Slavie. „Pro ně to bude zápas roku, strašně dlouho nebyli takhle daleko v pohárové Evropě, a tak jako tak by proti nám nastoupili v plné sestavě,“ měl jasno.

O Slavii se to říct nedá. Chybět bude dál klíčový záložník Petr Ševčík, jenž prodloužil smlouvu a vzkázal: Chci být lídrem.“ Slavia však zvládla bez Ševčíka i střet s Leicesterem, špičkovým mužstvem anglické Premier League.

„Výkony Slavie byly v obou zápasech extrémně silné. Leicester má velice dobrý tým a trenéra, zažívají excelentní sezonu. To, že ho Slavia vyřadila, nám okamžitě říká, jak velký úkol nás čeká,“ řekl Gerrard.

Slavii však také.