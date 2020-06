V poslední desetiletce je teprve druhým týmem, jenž v české nejvyšší soutěži obhájil titul. Před Pražany to zvládla Plzeň, již tým kouče Jindřicha Trpišovského ve středu večer udolal v rozhodující bitvě nadstavby. Takovém finále ročníku.

Třetí hvězda?

Po výhře 1:0 mají sešívaní dvacátý titul v historii, a tudíž nárok našít od nové sezony druhou zlatou hvězdu na dres. Každá z nich značí desítku mistrovských vítězství. Pouze Sparta nosí na triku tři hvězdy, Slavia odskočila Dukle s jednou.

„Vloni jsme vyhráli a cítili jsme, že tohle může být tým, který může navázat na to, co před námi dokázalo vybudovat spousta skvělých hráčů, Bican, Plánička, pak velcí trenéři jako Cipro, Jarolím. Víc než jedno století něco tihle lidé střádali a my jsme dneska dokázali na ty dresy přidat druhou hvězdu,“ rozplýval se trenér Jindřich Trpišovský. A netajil dojetí: „Pro mě je to strašně emotivní. Ty dvě hvězdy už tam budou napořád. Nebo minimálně na deset let, než přijde třetí.“

To by znamenalo podrobit si ligu na až diktátorsky. Otázka zní, zda může Slavia založit novou dynastii. Naposledy to zvládla Sparta na konci minulého století, kdy slavila pět titulů v sérii.

Hložek chce titul

Soupeři Slavie to rozhodně nechtějí dopustit. „Titul Slavie je zasloužený, má kvalitní tým. Ale nemyslím si, že by to pro nás byl do budoucna nedostižný soupeř. Pro nás je to motivace, čeká nás hodně práce, ale máme se o co opřít,“ varoval hlavního soka trenér Plzně Adrian Guľa.

Stejně je na tom Sparta, celek rostoucí pod velením barda Václava Kotala. Důkazem budiž sedm vítězství v lize v řadě a také postup do finále domácího poháru. „Můj cíl a sen je pořád stejný - vyhrát se Spartou titul,“ nepřekvapí sedmnáctiletý supertalent Adam Hložek.

Ale pozor, Slavia má velké zbraně. Už dlouho se velmi pohotově pohybuje na přestupním trhu a dokáže zalátat i velké ztráty po odchodech. „Někdy jsem až dojatý, když vidím Davida Zimu, Petara Musu, Lukáše Provoda, jak se v takhle těžkých zápasech snaží nahradit kluky z reprezentace, kteří šli hrát do velkých lig,“ říká Trpišovský.

„Honzu Nezmara považuju za fotbalového génia,“ vysvětlil v rozhovoru pro youtubový kanál ESAM TV šéf klubu Jaroslav Tvrdík, proč se Slavii daří zacelit rány a být úspěšnou. „Zvládá klíčové duely,“ přikývne kouč reprezentace do jedenadvaceti let Karel Krejčí.

Ano to byl klíč. Slavia zdolala Plzeň dvakrát ze tří možností. Proto je mistrem.