Fotbalisté pražské Slavie vyhráli i třetí ligové utkání v novém ročníku a s devíti body mají stejně jako Plzeň stoprocentní bilanci. Jedinou branku zápasu proti Sigmě Olomouc vstřelil už v šesté minutě Coufal. Hanáci mohli srovnat v nastaveném čase, Houska ale nařízený pokutový kop neproměnil.

Fotbalisté Slavie slaví jedinou branku do sítě Olomouce | Foto: Profimedia

Sešívaní prožili skvělý vstup do utkání. Již v šesté minutě se dlouhý aut Jana Bořila dostal k Micku van Burenovi, který poslal centr na zadní tyč, kde ho z voleje parádně k tyči trefil Coufal - 1:0. „Hodně tohle nacvičujeme, ale byla to i shoda okolností. Dostal jsem rychle míč od podavače a Mick tam byl volný. Dobře si to přebral a krásně našel Cufa. Nádherný gól," zhodnotil situaci Bořil.