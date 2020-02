„Já jdu do jara s tím, jako bychom žádný náskok neměli. Chci vyhrát jarní část ligy. Náskok vůbec neřeším. Viděl jsem zápasy Plzně v přípravě a vypadají velice dobře. Cítím v hráčích hladovost a to mě velice těší," řekl Trpišovský na tiskové konferenci před startem jarní části sezony.

„Vzhledem k náskoku je sportovní cíl jednoznačně obhájit titul. Chtěl bych završit hattrick a získat třetí titul od svého příchodu do klubu. Ale titul mi bude stačit i s jednobodovým náskokem, nečekáme od jara zázraky. Je to příprava na podzim, kdy si znovu chceme zkusit skupinu Ligy mistrů, a další dva roky," uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Svatá" trojice bude chybět

Červenobílí se rozhodli omladit kádr. V zimě vedle největší opory Tomáše Součka odešli zkušení hráči Milan Škoda, Josef Hušbauer a Mick van Buren a nahradili je mladíci. Nejstarší posile je 23 let.

„Cítím se neúplný. Naše „svatá" trojice kapitánů Milan Škoda, Tomáš Souček a Josef Hušbauer nám bude chybět. Kdyby náskok v lize nebyl takový, pravděpodobně k těmto odchodům nedojde. K přestavbě jsme sáhli proto, že máme přiměřený náskok na čele ligy," uvedl Tvrdík.

„Bodový polštář ale samozřejmě nepovažujeme za automatický, konkurenti udělají vše, aby nám to ztížili, a my je nepodceňujeme. Na druhou stranu máme nyní příležitost vybudovat nový tým, který bude připravený na druhou část roku," doplnil bývalý ministr obrany.

Na jaře se zaměří na příchod mladších hráčů

Trpišovský je rád, že se Slavii podařilo udržet brankáře Ondřeje Koláře. „Jeho odchod by byl velmi citelný. To, že zůstal, nám pomůže překlenout období odchodů velkých opor. Je to velká osobnost. Na jaře nás čeká jenom jedna soutěž a tak jsme se zaměřili na příchod mladších hráčů, které chceme do týmu zapracovat. V létě by to bylo složitější, bude Euro a někteří hráči se nám budou vracet později," podotkl kouč.

„Odešli nám klíčoví hráči a jejich úlohy teď bude muset někdo převzít. Nahradit Tomáše Součka je těžké. Neodchází jenom hráč a osobnost, ale i výjimečná typologie. Musíme ho nahradit jako tým. Měl vlastnosti, které se těžko hledají," řekl Trpišovský.

Jeho svěřenci mohou na jaře vyrovnat či překonat řadu ligových rekordů. Mohou zvládnout celou sezonu bez porážky, historický zápis se jim může podařit i v počtu vstřelených a inkasovaných branek.

Slavia je v dobré finanční kondici

„Na rekordní šňůry nemůžeme myslet, i když představují jistou extra motivaci. Kdybychom mysleli jenom na rekordy, tak ani někteří hráči neodešli. Parametrů pro úspěch je více, třeba i spokojenost lidí. To je pro mě mnohem důležitější než rekordy," řekl Trpišovský.

I díky výhodnému prodeji opor je Slavia podle Tvrdíka ve velmi dobré finanční kondici. Pražané dnes také uzavřeli smlouvu se sázkovou kanceláří Fortuna, které se stala hlavním partnerem klubu.

„Prodeje hráčů nám poskytly poměrně pohodlný finanční polštář, klub bude příští tři sezony v kladných číslech. Proto nyní můžeme představit nový sportbar, investovat chceme také do fanshopu. Dále budujeme posilovnu pro A-tým, rozšiřujeme zázemí stadionu, investujeme do analytiky, připravujeme zvětšené tréninkové kapacity a dvě vyhřívaná hřiště za Edenem. Chceme rovněž restartovat koncept mládežnické akademie," přiblížil Tvrdík.