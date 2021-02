Obhájce titulu částečně napravil minulou remízu v Příbrami a vede neúplnou tabulku o 13 bodů před Spartou, která má utkání k dobru. Slávisté jako jediní v ligové sezoně dál drží neporazitelnost, v nejvyšší soutěži bodovali už v 31 zápasech za sebou. Červenobílí se vítězně naladili na čtvrteční úvodní duel vyřazovací fáze Evropské ligy proti Leicesteru. Východočeši nebodovali po dvou výhrách a zůstali na sedmém místě.

Pardubice dokázaly jako jeden ze tří týmů obrat v ligové sezoně Slavii o body, v odvetě v Edenu ale na podzimní domácí remízu nenavázaly. Od úvodu byli aktivnější Pražané, za které poprvé po návratu z Brugg nastoupil v základní sestavě Deli. Stoper z Pobřeží slonoviny měl v 16. minutě úvodní velkou šanci, ale jeho hlavičku zblízka vyrazil Boháč, o něhož v zimě marně usilovala Slavia.

Slávistický gólman měl štěstí

V 19. minutě už domácí vedli. Sima zatáhl míč po straně, Bahovu střelu Boháč jen vyrazil před sebe a Kuchta doklepl balon do sítě. V 27. minutě slávisté zvýšili. Holeš ve středu pole vypíchl míč, dostal tím do brejku Provoda a po jeho přihrávce vstřelil další snadný gól Kuchta. Domácí útočník skóroval pojedenácté v ligové sezoně a ve střelecké tabulce se dělí o první místo se spoluhráčem Simou a sparťanem Julišem.

Hosté v závěru poločasu přidali a mohli snížit. Kostkovu střelu v 35. minutě však vyrazil Kolář a poté měl slávistický gólman štěstí, že Holešova „malá domů" skončila těsně vedle tyče. Na opačné straně po Boháčově vyběhnutí propadl míč k Olayinkovi, který ale netrefil prázdnou branku. Chvíli nato Simova trefa neplatila kvůli ofsajdu.

Třetí gól Pražané přidali až sedm minut po přestávce. Zpoza vápna napřáhl Stanciu a dalekonosnou střelou k tyči zaznamenal svou první branku v tomto roce. V 66. minutě zasáhl proti Olayinkovi Boháč a o 10 minut později pak vracející se Čihák. Pardubičtí se nedočkali ani snižující trefy, v 82. minutě vychytal střídajícího Ewertona Kolář, který si připsal 11. čisté konto v ligovém ročníku a v této statistice vládne brankářům.

Hlasy po utkání:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): „Myslím, že jsme do zápasu dobře vstoupili. Hned na začátku jsme si vytvořili tlak a ve dvou třech šancích nás vychytal Marek Boháč. Pak se nám podařilo vstřelit branku, která otevřela zápas. U Kuchty si ještě víc než dvou gólů cením jeho výkonu. Podali jsme velmi dobrý výkon. Byl to velmi koukatelný a zajímavý zápas i díky soupeři, kterého musím pochválit za přístup. Pokouší se hrát kombinačně, fotbalově, dopředu a díky tomu to byl zápas nahoru dolů s šancemi na obou stranách. Jediné minus je žlutá karta pro Simu a některé neproměněné šance. Chtěl bych poděkovat trávníkářům, hřiště bylo skvělé. Je super, že se kvůli mrazu posunuly začátky zápasů. Všem to pomohlo. Posledních 20 minut už byla velká zima."



Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): „Utkání jsme samozřejmě chtěli odehrát lépe. Věřili jsme, že jsme schopni to zvládnout fyzicky a vydržet s domácími běhat. Ale pokud se chceme Slavii vyrovnat, musí tam přijít i fotbalová kvalita a ta nám dnes chyběla. Nesmíte dělat takové individuální chyby, jako jsme udělali. Ztráceli jsme míče a z toho jsme dostali góly. Pokud na Slavii prohráváte 0:2, už je to hodně těžké. Kdybychom před poločasem proměnili šanci a snížili, možná by to trochu změnilo průběh utkání. Ale Slavia dnes měla hru natolik v moci, že ani ten gól na 2:1 by asi o utkání nerozhodl. Domácí celý zápas dominovali a byli lepší. Musíme se z toho poučit. Věřím, že kluci jsou schopni hrát líp, dnes nás hodně srážel respekt."

Slavia Praha - FK Pardubice 3:0 (2:0)

Branky: 19. a 27. Kuchta, 52. Stanciu. Rozhodčí: Ginzel - Nádvorník, Podaný - Franěk (video). ŽK: Sima - Čihák, Čelůstka, Šejvl, Surzyn. Bez diváků.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Deli, Oscar - Holeš (69. Hromada), Provod - Sima (70. Masopust), Stanciu (79. Traoré), Olayinka (79. Bořil) - Kuchta (70. Lingr). Trenér: Trpišovský.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl (61. Ewerton), Toml, Čelůstka (43. Prosek) - Čihák - Tischler, Hlavatý (43. Solil), Kostka (61. Huf), Cadu - Černý (46. Jeřábek). Trenér: Novotný.