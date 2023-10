Už z toho stal zvyk, bez kterého nemůže proběhnout snad ani jedno ligové kolo. Každá sporná penalta, vyloučení či (ne)uznaný gól znovu rozproudí nekonečnou debatu o prospěšnosti systému VAR, o schopnostech zdejších rozhodčích a o tom, zda se pražským „S“ náhodou tak trochu nenadržuje. Uplynulý víkend nebyl výjimkou.

Mick van Buren ze Slavie | Foto: ČTK / Radek Petrášek

V hlavní roli byla tentokrát Slavia, která si z Liberce odvezla hodně upocené tři body za vítězství 3:2. Pražané rychle prohrávali o dva góly, pak se jim podařilo snížit a krátce po poločasové pauze vyrovnali z pokutového kopu. Ten – alespoň na první pohled – splňoval všechny podmínky pro nominaci na „nejkontroverznější penaltu podzimu“.

„Třeba se už ani nedočkám zápasu se Spartou nebo Slavií, aby proti nám nebyla nařízena penalta nebo udělena červená karta,“ kroutil hlavu liberecký trenér Luboš Kozel, který se rozhodně nemusel nutit do ironie.

Fakt je, že v inkriminované situaci se míč po odrazu otřel o loket domácího obránce Dominika Preislera, který neměl šanci jakkoli zareagovat. Ruku měl u těla a po zápase tvrdil, že v danou chvíli si ani nevšiml, že se balon dotkl jeho paže.

„Když jsem se podíval na video po zápase, je vidět, že mě Ogbu v podstatě nastřelí zespoda do ruky z padesáti centimetrů. Jak na to má člověk reagovat? To prostě nejde,“ zlobil se Preisler. „Jestli se tohle u nás píská jako penalta, tak je to úsměvné.“

Nutno dodat, že přísné „pentli“ (kterou spolehlivě proměnil Mick van Buren) se divili i četní slávističtí fanoušci. „Takové penalty ne,“ vzkázal například profil Sešívaní na sociální síti X. „Byla to situace v chumlu hráčů, vůbec jsem to neviděl,“ vyjádřil se diplomaticky trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

Sudí měl jasno

Rozhodčí Ondřej Pechanec situaci přezkoumal až po upozornění od kolegy u videa Miroslava Zelinky, moc dlouho ale u monitoru nestál. Rozhodnutí mu netrvalo dlouho. Sudí pak novinářům vysvětloval, že z jeho pohledu nebylo nad čím váhat – Preislerova ruka prý byla v nepřirozené pozici vzhledem k pohybu těla.

„Možná, že úhel pro někoho může být hraniční. Já si myslím, že ten úhel byl lehce za hranou,“ odvolal se Pechanec na pravidla.

Jenže se mýlil. Komise rozhodčích nechala o den později Pechance se Zelinkou ve štychu. V prohlášení, uveřejněném na webových stránkách FAČR, se jednoznačně píše, že penalta byla nařízena nesprávně. „Ruka byla v přirozené poloze vzhledem k pohybu těla a byla zasažena z bezprostřední blízkosti. Jednalo se o hrubou chybu VAR,“ konstatovala komise rozhodčích.

Liberci už to ale body nevrátí.