Štěpán Chaloupek ještě v teplickém dresu.Zdroj: Deník

Štěpán Chaloupek (Teplice → Slavia Praha)

Mluvilo se o tom už nějakou dobu, teď už se to stalo skutečností. Talentovaný stoper Teplic a český reprezentant do jednadvaceti let se přesouvá ze severu Čech do Prahy. Tedy zatím jen na papíře. Po podpisu čtyřleté smlouvy se vrací do Teplic, kde ještě dohraje sezonu.

„Cítím úlevu, štěstí. Jsem moc rád, že se to povedlo dotáhnout do konce, táhlo se to nějakou dobu. A jsem rád, že jsem svou budoucnost se Slavií spojil. Věřím, že to bude úspěšná cesta,“ těší se na nové angažmá dvacetiletý obránce.