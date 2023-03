Jeden z největších zápasů české fotbalové ligy je za rohem. Vedoucí Slavia vyzve v sobotu v Edenu druhou Plzeň, která ztrácí na vršovický celek pouhý bod. Vše bude pozorně ze závětří sledovat i třetí Sparta, která stáhla manko na vedoucí pozici na pouhé dva body.

FC Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 2:1 (1:0). | Foto: FCVP

Necelých deset let. Tak dlouho trvá jedenáctizápasová série Plzně bez výhry nad Slavií v Edenu. Červenobílí jsou dlouhodobě v domácím prostředí silnější, napovídají tomu i letošní čísla – zatímco vyhráli svěřenci Jindřicha Trpišovského všech jedenáct zápasů při skóre 44:5, venku mají na svém kontě už čtyři prohry.

Dost už bylo nenávisti, shodli se kapitáni Plzně a Slavie na společném setkání

„Problematiku našich výkonů ve venkovních zápasech jsme řešili a řešit budeme. Momentálně jsme to ale odložili na týden po Plzni, teď se chystáme na Plzeň. Chceme to vzít trochu jednodušeji, aby z toho někteří ti novější kluci, kteří třeba ještě nemají automatismy úplně v sobě, neměli plnou hlavu,“ velí po venkovních ztrátách v Teplicích (1:1) a Českých Budějovicích (0:1) záložník sešívaných Tomáš Holeš.

Holeš vnímá sílu fanoušků

Poslední vítězství Plzně v Edenu 2:0 pochází z dubna roku 2014 – branku Západočechů tehdy ještě hájil Matúš Kozáčik, na hrotu stála aktuální ikona Slavie Stanislav Tecl. „Že bychom to úplně měli v hlavách a jeli do Edenu s tím, že jsme tam dlouho nevyhráli a třepali se, to určitě ne. Každý zápas chceme vyhrát. Samozřejmě respektujeme sílu Slavie, teď je to tak, že se nám tam dlouhodobě nedaří. Je už na čase, abychom tam něco urvali. Uděláme pro to maximum,“ říká bojovně plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Slávisty požene do akce vyprodaný Eden, který tradičně vytváří frenetickou atmosféru, která často soupeřům svazuje nohy. „Tyhle velké zápasy jsou hodně o psychice, o tom, jak se na to hráči nachystají v hlavě. Domácí prostředí nám pomáhá být psychicky v pohodě, a naopak soupeře naši fanoušci srážejí. Za mě je domácí prostředí velká výhoda, zvlášť v těchto velkých zápasech,“ uvědomuje si Holeš.

Plzeň má naději, Kalvach začíná trénovat. Je to náš klíčový hráč, hlásí Bílek

Velmi speciální bude sobotní šlágr pro dvojici Viktoriánů Pavla Buchu s Janem Sýkorou. Oba totiž mají ve svém fotbalovém životopise působení ve Slavii, prvně jmenovaný se navíc s červenobílým dresem rozloučil ve zlém, což mu fanoušci Slavie při vzájemných zápasech připomínají hlasitým pískotem na jeho adresu. „Ještě nic do kabiny nevypsali, ale věřím, že vypíšou. To je taková naše tradice. Očekávám nějaké pohoštění, když to dobře dopadne,“ řekl s úsměvem Hejda .

Sobotní bitva v Edenu startuje od 18 hodin, smát se ale nakonec může třetí Sparta – v případě remízy by se totiž bodově dotáhla na první Slavii a přeskočila Plzeň.