Vstup do jarní fáze sezony zvládla z velké trojky pouze Slavii . Pražané zdemolovali Jablonec 5:1 a dostali se na první místo tabulky o bod před mistrovskou Plzeň. Viktoria totiž doma nečekaně padla s Hradcem Králové 1:2. Titul se vzdaluje třetí Spartě, která jen remizovala v Olomouci 1:1. Na Slavii ztrácí sedm bodů.

Gólový návrat "bludného Holanďana" do Edenu

Slavia nenechala nikoho na pochybách, že to s návratem na tuzemský trůn myslí vážně. Hned v prvním utkání jednoznačně přejela Jablonec, nasázela mu pět gólů a všichni soupeři teď sešívaným hledí na záda.

„Jsme rádi za vysoké vítězství v prvním jarním zápase, víme, že s tím míváme problémy. V prvních zápasech se často hodně trápíme, i výsledkově, jsme rádi, že teď jsme to zvládli. Dali jsme pět gólů, měli jsme hodně dalších šancí, které jsme neproměnili. Z tohohle pohledu to bylo dobré,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský.

Expert před ligou: Titul získá Plzeň, Spartě nevěřím. Vrba Zlínu pomůže

Vítězný gól si připsal střídající Mick van Buren, který se vrátil do Edenu z hostování v Liberci. „Bylo to fantastické, nemám slov. Měl jsem z toho husí kůži. Od fanoušků to bylo skvělé přijetí,“ lebedil si nizozemský kanonýr.

„Mick je ve skvělém rozpoložení, rozehraný, sebevědomý, cítí strašnou podporu týmu i spoluhráčů. Přinesl do týmu jinou energii,“ vyslechl si útočník chválu od kouče Trpišovského, jehož tým uspěl už pošesté v řadě.

Slavia ukázala sílu, a to ještě nenastoupily posily Igoh Ogbu ani Christos Zafeiris, hlavně pak od zázračného norského talentu si ve Slavii slibují velké věci.

Zase ten zatracený Hradec

Obrovské překvapení se zrodilo na úkor úřadujícího mistra a dosavadního lídra tabulky. Plzeň sice nad doma nad Hradcem vedla, ale nakonec přišla o všechny body. Teď zase budou muset viktoriáni nahánět slávisty, rozdíl je jednobodový.

Plzeň před startem ligy věří v sílu mužstva, Slavia chce vyhrát titul nebo pohár

„Jakákoliv ztráta je nepříjemnost, zvlášť když prohrajeme doma. Komplikace to jednoznačně je, ale tohle mužstvo je velmi kvalitní. Musíme se z této rány rychle oklepat a v dalších zápasech být lepší,“ nepropadá panice trenér Michal Bílek.

Do boje o mistrovský pohár tak i letos promlouvají Votroci. V minulém sezoně porazili v nadstavbě Slavii a de facto ji připravili o titul, teď si počíhali na Plzeň. Mimochodem, pro Viktorii to byla teprve druhá porážka z posledních 39 kol! Naposledy padla doma se Spartou.

Ztráta bodů i zraněný opor

Už je to obehraná písnička. Vždycky, když už se zdá, že se sparťané dostali z bídy, slíznou ťafku. Sparta na podzim prohrála jediné z posledních 15 kol a třikrát po sobě zvítězila. Jenže hned při restartu remizovala v Olomouci a zaznamenala tak nepříjemnou bodovou ztrátu.

Vrba po pikantní premiéře: Ukázali jsme srdce. Za bod musíme být vděční

„Cítil jsem z hráčů, že chtějí vyhrát. Z naší strany to ale bylo moc hektické, příliš často jsme nakopávali dlouhé balony, zbavovali jsme se míče velmi rychle, což vytvářelo velký tlak na střed hřiště. Bylo to o kvalitě s míčem,“ konstatoval kouč Sparty Brian Priske, který nechal jen na lavičce duo zimních posil Laci – Kairinen.

Remíza mrzí Pražany dvojnásob – kromě bodů totiž přišli o zraněné Asgera Sörensena a Tomáše Čvančaru, který se jako jediný na Hané gólově prosadil.