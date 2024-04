Ve fotbalové Slavii řeší nepříjemné problémy. Klub bojující o mistrovský titul nemůže ve zbytku ročníku počítat s mladým gólmanem Janem Sirotníkem. Ten sice v probíhající sezoně nezasáhl do žádného prvoligového utkání, při zdravotních problémech svých kolegů byl ale na lavičce náhradníků připraven zasáhnout do zápasu.

Gólman pražské Slavie Jan Sirotník řešil zdravotní problém i v zápase mládežnícké Ligy mistrů na hřišti Interu Milán | Foto: Profimedia/Jonathan Moscrop/Sportimage

Patří ke klíčovým postavám třetiligového béčka pražské Slavie, v jehož dresu vychytal v šestnácti zápasech devět čistých kont, Jan Sirotník je už ale také nedílnou součástí ligového výběru, který dvě kola před koncem základní části ztrácí z druhého místa dva body na vedoucí Spartu.

„Přihodilo se mi při tréninku zranění v oblasti zápěstí. Jedná se o zlomeninu člunkové kosti, ve které už mám jeden šroub z dřívějška, který se uvolnil,“ popsal dvaadvacetiletý gólman pro webové stránky Slavie.

Sirotníka čeká operace v Ústřední vojenské nemocnici a posléze rehabilitace. „Rehabilitace by měla trvat zhruba dva až tři měsíce. Mělo by to vyjít tak, abych byl na letní přípravu zpátky. Budu dělat vše pro to, abych byl brzy zpět na hřišti,“ slíbil.

Trable s brankáři nekončí

Pro červenobílé, kteří dvě kola před koncem základní části ligové soutěže ztrácejí z druhého místa na Spartu dva body, tak pokračují trable s brankáři, které se táhnou minimálně od zimní pauzy. V ní se krátce po svém příchodu z Plzně zranil reprezentační brankář Jindřich Staněk a pro začátek jarní části sezony nebyl k dispozici.

Původně nefiguroval ani na soupisce pro vyřazovací část Evropské ligy. Začátkem března na ni byl ale po vyléčení nakonec dopsán poté, co utrpěl zlomeninu člunkové kosti Ondřej Kolář. Ten byl mezi třemi tyčemi Slavie v úvodních šesti ligových duelech.

Dalším brankářem do slávistické party je Aleš Mandous, který plnil roli slávistické jedničky od sedmého do dvaadvacátého ligového kola a odchytal i všech šest utkání základní skupiny Evropské ligy.