To se čekalo. Ale že by na něj přibouchla razítko takovým stylem jako v duelu s Plzní? Proti Viktorii ukázala, že tuzemské konkurenci pláchla o parník.

„Narazili jsme na top level. Není náhodou, že Slavia byla ve čtvrtfinále Evropské ligy. Konfrontace to byla potřebná, leč bolestivá,“ přiznal Adrian Guľa, kouč Plzně. „Vyhrála zaslouženě, tenhle zápas i celou ligu,“ dodal po výsledku 5:1 pro domácí mistry.

„Myslím, že to byl skoro dokonalý výkon,“ rozplýval se v rozhovoru pro O2 TV šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Prorazit v Evropě

Ano, skoro… Nyní český hegemon potřebuje hlavně to, aby přes léto neztratil na kvalitě. A naopak spíše se posouvat dál a výš. Vždyť i sám Tvrdík pronesl: „Nechceme být úspěšní jen doma, ale také v Evropě.“

Jak na to? Jak navázat na účast v Lize mistrů či postup do čtvrtfinále Evropské ligy, který se povedl letos? Slávistům zejména musí vydržet jedna vlastnost, kterou překypují. Hladovost. Nezdá se však, že by to byl problém, což dokázali i proti Viktorii.

Zdroj: RedakceByť měli titul jistý už před utkáním, protože Sparta remizovala v Liberci, šlapali do soupeře opravdu tvrdě. „Chtěli jsme dát co nejvíc gólů, chtěli jsme ukázat, že jsme právem mistři,“ popsal kapitán Jan Bořil.

To je přesně nátura tohoto mančaftu. Navíc realizační tým kolem trenéra Jindřicha Trpišovského ji dovede udržet. Příklad? Při rozcvičce odflákl Mick van Buren jedno zakončení a ihned dostal od asistenta Zdeňka Houšteckého vynadáno.

To by tedy bylo, ale teď (asi) ještě podstatnější věc. Slavia bude v létě měnit tým, to je po úspěchu v Evropské lize zřejmé. Navíc jsou tu dopady covidu i (ne)rasistické kauzy Ondřeje Kúdely, která klub bez debat poškodila.

„Bez prodejů to nepůjde,“ přiznal pro Seznam Zprávy Tvrdík. „Když odejde jeden hráč za půl roku, dá se s tím vyrovnat. Ale nesmíme v létě usnout na vavřínech,“ doplnil ho Trpišovský.

V zimě se však žádný zásadní odsun kvality neudál, proto se dá očekávat v létě. Jména, po nichž je sháňka, jsou pochopitelná. Abdallah Sima, Lukáš Provod, brankář Ondřej Kolář. Přidat se může třeba Peter Olayinka.

Mladé posily

Tvrdík přiznal, že někteří mají odchod slíbený, podle všeho jde o gólmana Koláře, i když se jeho přesun do ciziny může ještě odsunout. Hlavní tahák je Sima, dá se čekat, že na 99 procent odejde. Cena kolem půl miliardy by Slavii zřejmě uspokojila.

Ale kdo nahradí ztráty? „Posily vidíme spíš v zahraničí: jednoho dobrého hráče ve Skandinávii, jednoho v Holandsku, jednoho v Rakousku,“ řekl Trpišovský.

Ale ani Česko není zapovězeno. Slavii zaujal talent z Olomouce Kryštof Daněk (zůstal by v Sigmě na hostování). V případě jeho spoluhráče, gólmana Aleše Mandouse, je už údajně přestup domluven. Pikantní by mohl být příchod sparťana Srdjana Plavšiče (byť ten jednání se Slavií popřel). Po známé stezce Liberec – Eden by se mohl vydat Jakub Pešek.

Ne, Slavia nedříme.