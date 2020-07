Zdroj: DeníkJenže okolnosti si to žádaly. Ve čtvrtek v improvizovaných podmínkách převzal individuální ocenění: Je nejlepším trenérem sezony. „Někdy je mi trapné přijít si pro cenu, protože vím, kolik je kolem mě lidí. I ti na tom mají podíl,“ uvedl obletovaný kouč.

Měl by si zvykat. Jednu trofej dostal už při koronavirové pauze v březnu, kdy se stal Trenérem roku (tehdy šlo o anketu vyhlašovanou fotbalovou asociací).

A tehdy ještě nebylo jisté, že slávisté obhájí titul a vylepší své rekordy (tak třeba ten „tabulkový“ – před rokem nasbírali 83 bodů, letos to vylepšili na 85 bodů). „Nechtěl bych to srovnávat. Ty podmínky byly jiné,“ podotkl Trpišovský.

Pravda – a tím se dostáváme k tomu, proč se mu klaní i zarytí rivalové sešívaných. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, jenž je známý svým charismatem či kšiltovkou, totiž na trůn dokráčel s hodně odlišným kádrem než před rokem. „Akorát jsem se koukal na zeď, kde máme napsaná jména hráčů, co tu tehdy byli. Počítal jsem to a za rok odešlo devatenáct lidí,“ řekl.

Nerozhodil ho ani zimní exodus

Přesto si poradil. Ustál prodej Simona Deliho nebo Alexe Krále. Nerozhodil jej ani zimní exodus (Tomáš Souček září v Anglii, odešel lídr Milan Škoda a další). „S mnohými týmy by to zamávalo, ale zase nemáme problém s tím, že by hráčům chyběl hlad po úspěchu,“ zamyslel se Trpišovský.

Mimochodem, když je řeč o změnách… Ve stínu všech oslav zapadlo to, že právě on dokázal zapojit do hry Nica Stanciua. A tak to rumunský fotbalista (nejlepší cizinec ligy) oznámil sám: „Předtím jsem byl dobrý v útoku, ale už ne tak v obraně,“ zmínil. A přidal maličkost, která je však v celém kontextu více než podstatná. „Kouč je ten důvod, proč jsem se do Česka vracel a proč jsem si vybral Slavii.“

Chvalozpěv by mohl dál pokračovat. Sešívaní v minulé sezoně prohráli čtyři zápasy. Letos klopýtli jen dvakrát! A ta obrana. Nevídané!

Jenže pořád je co zlepšovat třeba efektivitu. Slávistům chyběl opravdový kanonýr. Gólový zabiják. Peter Olayinka i Stanislav Tecl dokázali spalovat největší tutovky. „U útočníků jsme nároční. Dáváme jim hodně úkolů, málokterý pak vydrží devadesát minut,“ zmínil kouč.

Po koronavirové pauze se zajímavě začal jevit „žolík“ Petar Musa. „On je rozený střelec. Může se prosadit v těch nejlepších ligách, ale ještě musí zapracovat na spoustě věcí,“ dodal kouč.

Jedno je jisté: on (a jeho kolegové) mu v tom určitě pomůžou.