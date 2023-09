/ANKETA/ Derby pražských "S" rezonovalo celý tento týden fotbalovým národem. Odborníci na slovo vzatí se vyjadřovali k samotnému zápasu a poté také k verdiktům Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ještě více než obvykle po ligovém kole bylo rušno na sociálních sítích. Duel nesmiřitelných mezi Slavií a Spartou zaplnil webové i printové stránky novin. Ostudné chování fotbalistů ale neuniklo ani sportovcům z ostatních odvětví. A nemuseli, nebo nemohli, ho vidět v přímém přenosu. Záběry z nedělního utkání byly tak šokující a všude, že se k nim dostali, i když třeba ani nechtěli. Jedním z nich je pardubický hokejista Jan Mandát. Jeho tým v totožný čas nastoupil proti Olomouci, takže na nějaký fotbal musel zapomenout…

Pardubický hokejista Jan Mandát se ohlíží za fotbalovým derby pražských "S". | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Jan Mandát se před kamerou Deníku pozastavil nad chováním realizačních týmů. Odsoudil to a s velkou dávky nadsázky řekl, že by chtěl docela vidět pana Varaďu, jak by po někom skočil… Zvážněl ale při postoji fanoušků a především ho zarazilo, v čem jsou oblečeny malé děti. Trička s hanlivým nápisem. A stejně jako rodiče, kteří je do nich navlékli nejsou vzory slušného chování, tak se nepředvedli ani samotní aktéři zápasu. Přitom hráči by měli být pro své potenciální nástupce vzory.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil



Hanlivý nápis na adresu Sparty na oblečení dětí.Zdroj: facebook