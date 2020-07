Trenér Jindřich Trpišovský svého (staro)nového svěřence zná více než dobře: Karafiáta vedl už před lety ve Viktorii Žižkov a později se potkali i v Liberci. Další zajímavost? Čerstvý slávista je odchovancem Sparty, ve které si ale za áčko nikdy nezahrál.

V Liberci vám vypršela smlouva. Jednání se Slavií tak proběhlo bez komplikací?

Protože přicházím jako volný hráč, tak byla jednání krátká. S trenérem Trpišovským se znám, zájem ze strany Slavie byl. Když na stole přistála tahle nabídka, nebylo nad čím váhat.

Kouče Trpišovského znáte ze dvou předchozích angažmá, je právě on hlavním důvodem, proč jdete do Edenu?

Určitě to je jeden z faktorů, který přispěl k přestupu. Trenér mě zná už delší dobu. Bylo důležité, že o mě jevil zájem, takže jak říkám, rozhodování bylo jednoduché.

S čím jdete do mistrovského týmu?

Mám obrovskou motivaci. Hned ve slávistickém muzeu na mě dýchl světový fotbal, je vidět, že Slavia je velkoklub. Já hlavně doufám, že budu moct zažít to, co si kluci zažili minulý rok, protože na klubové scéně není nic víc než Liga mistrů. Udělám maximum, aby se tyto zážitky zopakovaly.

Nebojíte se konkurence, která bude jistě větší než v Liberci?

Konkurence je všude na světě. Právě ona je tím, co nás posouvá. A díky konkurenci můžeme být úspěšní jako tým.

Ve Slavii je několik bývalých hráčů Liberce. Bavil jste se s nimi, jak to v klubu chodí?

Byl jsem v kontaktu s Cufem (Vladimírem Coufalem, pozn. red.), bavili jsme se spolu i po posledním vzájemném zápase. Kluci si to tu nemohou vynachválit, jsou tady naprosto spokojení.

Jak se vám v Edenu hrávalo v týmu soupeře?

Vždycky se mi tady hrálo dobře. Atmosféra byla fantastická a strašně se na to těším, protože fanoušci Slavie jsou podle mě nejlepší v republice. Jsem zvědavý, jaké to bude, až budu domácí hráč.

Mluvíte o Slavii, ale jste odchovancem Sparty…

To je pravda, Spartě jsem také už několikrát poděkoval za to, co pro mě udělala. Ale to je minulost, já hledím do budoucna. A moje budoucnost je teď ve Slavii.

Sezona skončila nedávno a už za necelý týden startuje příprava na další ročník. Stihl jste si alespoň trochu odpočinout?

Byla jsem na dva dny v Tatrách, takže jsem si dovolenou užil. Teď si ještě odpočinu a pak už na to vlétneme. Je to fotbal, to jsou příjemné povinnosti.