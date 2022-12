„Cítím velkou radost. Musím říct, že ve svém věku jsem asi úplně nečekal, že o mě bude mít takový klub zájem. O to víc si toho cením, o to víc jsem šťastnější,“ svěřil se pro klubový web Petr Hronek po podpisu tříletého kontraktu do roku 2025. „Ve fotbale jsem vlastně nevyhrál žádnou velkou trofej. Prakticky jsem jen ve Zlíně hrál zápas v Evropské lize. Přestup je obrovská výzva.“