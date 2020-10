Slávistický zadák odehrál odvetu play off Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu (4:1 pro domácí) a už zítra se má hlásit v britské metropoli, kde absolvuje zdravotní prohlídku.

Ta je podle předsedy představenstva Slavie podmínkou k uzavření transferu. Jaroslav Tvrdík dokonce i prozradil částku, za kterou by měl Coufal do West Hamu přestoupit. "Na základě uzavřené smlouvy přestupuje do WHU. Podmínkou přestupu je zdravotní prohlídka zítra v Londýně. Cena transferu je 6 milionu euro," napsal na Twitter a nezapomněl přitom fotbalistovi poděkovat za jeho služby a popřát do jeho dalšího angažmá.

O Coufala měli ve West Hamu zájem již v létě, jenže nyní řeší klub velké problémy v zadních řadách a právě osmadvacetiletý reprezentant by měl pomoci starosti vyřešit.

Coufal působil ve Slavii od léta 2018, kdy přišel z Liberce. Stal se nedílnou součástí základní sestavy a týmu pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Nechyběl ani v bojích slávistů v Lize mistrů či při úspěšném tažení Evropskou ligou, kdy Pražané dokráčeli až do čtvrtfinále. Prosadil se i do reprezentačního týmu. Letos v létě prodloužil smlouvu v Edenu do roku 2024, teď má však namířeno do Premier League.