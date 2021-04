O třetí mistrovský titul v řadě by mohli přijít leda v případě, že by na Eden spadl meteorit o velikosti Letné, a na přivolání takových astronomických jevů jsou modlitby sparťanských fanoušků krátké.

„Máme šest pokusů,“ komentoval trenér Jindřich Trpišovský fakt, že sešívaným stačí k jistotě triumfu pouhé dva body. „Chceme to proměnit co nejdříve, ať máme klid do zbytku sezony,“ dodal trenér, který od svého příchodu do Slavie sbírá úspěch za úspěchem. Ani teď se nehodlá spokojit jen s některými trofejemi, když je může mít všechny.

Nejcennější šňůra

To je vítězná mentalita typická pro současnou Slavii. Trvalo dlouho, než se v zákulisí Edenu trvale uchytila, dnes ale dává červenobílých nepřehlédnutelnou výhodu nad tuzemskou konkurencí. Slavia nebrzdí. InfografikaZdroj: DENÍKI když jim občas teče do bot, slávisté nepanikaří a pevně věří ve své schopnosti. Právě takhle vznikají velké sportovní „dynastie“, tak oblíbené za velkou louží.

„Je to velká motivace,“ říká útočník Jan Kuchta. „Chceme využít hned první mečbol proti Bohemce a pak se soustředit na pohár,“ plánuje třináctigólový střelec.

Slavia v lize neprohrála už 40 zápasů v řadě, čímž vyrovnala poněkud zaprášený výkon Sparty z poloviny 40. let minulého století. „Máme jedinečnou šanci překonat jeden z nejhodnotnějších týmových rekordů, jaký může být,“ těší se Trpišovský.

Z jeho slov je jasné, že slávisté mají stále o co hrát, i když jejich náskok v tabulce je prakticky nedostižný. Kromě ligy chtějí ovládnout také pohár (v semifinále by mohli narazit na Letenské), Kuchta baží po koruně pro krále střelců (ostatně šanci na její zisk mají i jeho parťáci Sima či Stanciu s jedenácti zářezy na pažbě), rádi by co nejvíc prodloužili šňůru neporazitelnosti.

Mimochodem: při pohledu na nejdelší fotbalové série všech dob je zřejmé, že slávisté ještě mají co dohánět. Rekordních 104 ligových mačů bez porážky, které v 80. letech zaznamenala Steaua Bukurešť, je v dnešní kopané těžko dostižitelný výkon.

Stále zvyšovat laťku

Ale kdo ví? Vždyť na svém hřišti sešívaní v lize neprohráli od léta 2018, což už je nějaký ten pátek (a 47 zápasů). „Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Jde o to laťku stále zvyšovat,“ pousmál se Trpišovský.

Česko-slovenský rekord v počtu domácích duelů bez porážky drží od přelomu 60. a 70. let Spartak Trnava (89), absolutní rekord Realu je ještě vzdálenější. O nové výzvy tak není nouze.