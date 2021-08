"Jsme samozřejmě spokojení. I přes změny v sestavě jsme odehráli dobrý zápas, měl skvělou kulisu, dali jsme čtyři góly a mohli klidně i víc," těšilo trenéra Jindřicha Trpišovského.

Fanoušci řešili, zda dá příležitost v brance letní posile Mandousovi nebo nechá v bráně v posledních zápasech chybujícího Koláře. A platila druhá varianta. "Hodně jsme to řešili, ale chtěl jít do brány, tak jsme to neměnili," vysvětlil trenér.

Radost mu udělalo nejen vysoké vítězství, ale také návrat Kúdely s Bořilem. "Hodně nám pomohli. Měli jsme na hřišti víc hráčů, co jsou u nás delší dobu, což bylo k organizaci hry mnohem lepší," mínil Trpišovský.

✨ Už 5⃣0⃣ ligových zápasů v řadě na nás nenašel soupeř recept. Tahle neuvěřitelná šňůra se začala psát v březnu 2020…



Rekord. Historie. Slavia! ? pic.twitter.com/g878jFzXhh — SK Slavia Praha ??? (@slaviaofficial) August 22, 2021

Hrdinou zápasu byl teprve sedmnáctiletý Daniel Samek. Jeden gól dal, svůj první ligový v kariéře, na jeden přihrál Teclovi.

"Je to neuvěřitelné, ani si neuvědomuji, co se vlastně stalo," usmíval se po utkání.A pochválil jej i trenér. "Má svoji kvalitu, kterou potvrzuje, nyní to dokázal i body. Vybudovává si pozici v kádru, má něco, co spousta hráčů nemá, patřil ke klíčovým hráčům."

Slavia - Ostrava 4:0 (2:0)



Branky: 31. Tecl, 45. Samek, 51. Lingr, 66. Kúdela z penalty. Rozhodčí: Berka - Horák, Kotík. ŽK: Kačaraba, Kúdela, Traoré, Hromada - Almási, Smetana, de Azevedo, Svozil, Ndefe. ČK: 78. Ndefe (Ostrava).

Slavia: Kolář – Bah (81. Van Buren), Kúdela, Kačaraba (46. Holeš), Bořil – Hromada, Samek (75. Sima) – Ekpai, Lingr (61. Traoré), Schranz (61. Oscar) – Tecl.