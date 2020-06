Stačilo pár rozháraných a emocemi nabitých minut v závěru zápasu proti ostravskému Baníku a souboj o fotbalový titul je zase napínavější. Slavia ve středu vlastní nedisciplinovaností přišla o skoro jistou výhru a její náskok na druhou Plzeň se smrsknul už jen na šest bodů.

Jak asi bude tabulka FORTUNA:LIGY vypadat po nedělním posledním kole základní části?

Jisté je, že červenobílí zůstanou na prvním místě. Jenže pokud znovu zaváhají a doma v Edenu neporazí Zlín (a rozjetá Plzeň uspěje v Olomouci), mezírka mezi uchazeči o mistrovský pohár se opět zmenší. V nadstavbě přitom čeká dalších pět náročných duelů.

Ne, rozhodnuto ještě zdaleka není. Ostravský kolaps v nastavení ještě může slávisty mrzet.

„Jako bychom ani nehráli o titul, bylo to takové nemastné neslané,“ zlobil se brankář Ondřej Kolář, který inkasoval vyrovnávací gól na konečných 2:2 v sedmé minutě nastavení. Navíc po rohovém kopu, což je situace, se kterou si nejlepší obrana v lize jindy hravě poradí. Tlak ale stoupá. „Řešili jsme to hloupě,“ mrzelo rekordmana v počtu v čistých kont v jedné sezoně.

Místo šesti bodů máme dva, mrzí slávisty

Slavia přitom po koronavirové pauze viditelně ožila a dávala zapomenout na matné výkony ze začátku jara. Čtyřikrát za sebou nedostala gól. S Plzní doma sice jen remizovala, ale herně byla jasně lepší. O to záhadnějším zádrhelem je zpackané představení na Baníku.

„Obě poslední utkání jsme mohli vyhrát. Místo šesti bodů máme dva, což je samozřejmě málo,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský, podle kterého jeho svěřenci v Ostravě odehráli nejhorší zápas po ligovém restartu.

Zároveň ale věří, že jde jen o výstražný políček, po kterém se sešívaná družina zase vzchopí. „Ten nejlepší je na konci sezony nejlepší proto, že se vyrovná se všemi věcmi, které během roku přijdou,“ upozornil Trpišovský.

Zlín (13. příčka v tabulce) by alespoň teoreticky neměl být tak tuhým soustem jako až příliš důrazný Baník. „Není důvod dávat hlavy dolů, fotbal hrát umíme. Věřím, že to znovu nakopneme a budeme zase sbírat body,“ burcoval gólman Kolář.

Loni v červenci Slavia zvítězila ve Zlíně 1:0 díky trefě Josefa Hušbauera, který mezitím z klubu odešel. Kdo se stane spasitelem zítra?

Sparta na Slovácku, Bohemka s Jabloncem

Sparta se zítra rozloučí se základní částí ligy duelem na Slovácku. Letenští mají soupeři co vracet: poslední dva zápasy s ním totiž prohráli a na stadionu v Uherském Hradišti uspěli naposledy v roce 2014.

Na druhou stranu je fakt, že zápas pro Spartu nic zásadního neřeší. Mnohem víc se soustředí na středeční semifinále MOL Cupu proti Plzni. „Není to tak, že bychom se šetřili a spekulovali. My chceme vyhrát každé utkání,“ říká trenér Václav Kotal. Ovšem právě přes pohár vede pro Spartu nejpravděpodobnější cesta do Evropské ligy.

Fotbalisté Bohemians hrají v neděli doma s Jabloncem a můžou si vylepšit aktuální desátou příčku. „Nikdo asi nečekal, že budeme na těchto místech, ale jsme tam zaslouženě,“ těší útočníka Matěje Pulkraba vydařené výsledky klokanů po pauze.