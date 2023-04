Program sedmadvacátého kola fotbalové ligy nabídl osm utkání. Slovácko po třech zápasech vyhrálo a porazilo Teplice 3:1, Jablonec v derby o Ještěd remizoval s Libercem 1:1. Sparta udržela v bláznivém derby první místo po remíze 3:3, remízu Sparta vydřela v nastaveném čase, kdy si vstřelil vlastní gól Aiham Ousou.

Derby Sparta - Slavia bylo přímou bitvou o první místo tabulky | Foto: CPA

Jablonec - Liberec 1:1

Podještědské derby přineslo v prvním poločase spíše fotbalovou válku, pohlednou hru si oba celky nechaly až do druhé půle. Hosty poslal v 60. minutě do vedení Doumbia, Jablonci zachránil třináctou brankou v sezoně remízu ve skvělé formě hrající Chramosta.

Liberec měl výhru v hrsti. Nakonec se ale týmy v derby o body podělily

Branky: 81. Chramosta - 60. Doumbia. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Hurych - Adámková (video). ŽK: Polidar - Frýdek, Olatunji. Diváci: 3211.



Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček (76. Černák) - Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar - Jovovič (83. Ikaunieks) - Sejk, Chramosta. Trenér: Horejš.



Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Fukala (75. Preisler), Červ, Frýdek (75. Valenta), Doumbia, Ghali (87. Kozák) - Rondič (71. Tupta), Olatunji. (87. Rabušic). Trenér: Kozel.

Teplice - Slovácko 1:3

Slovácko po třech zápasech bez plného bodového zisku konečně zabralo. Hosty poslal do vedení veterán Petržela, vedení potvrdil ve 49. minutě Kalabiška. Teplice bez vyloučeného Ondráška snížili zásluhou Hybše, výhru Slovácka ale pojistil střídající Vecheta.

U všeho byl Kalabiška. Slovácko využilo přesilovku, z Teplic veze výhru

Branky: 63. Hybš z pen. - 26. Petržela, 49. Kalabiška, 84. Vecheta. Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Slavíček - Batík (video). ŽK: Mičevič, Gning - Trávník, Kudela, Kim Sung-pin. ČK: 46. Vondrášek (Teplice). Diváci: 2630.



Sestavy:

Teplice: Grigar - Mareček (53. Hora), Chaloupek, Mičevič - Vondrášek, Trubač (85. Čičovský), Jukl, Urbanec (63. Hyčka), Hybš - Fila (53. Jásir), Gning (85. Sy). Trenér: Frťala.



Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Trávník (53. Kudela), Havlík - Petržela (73. Holzer), Mihálik (73. Vecheta), Sinjavskij (90.+4 Juroška) - Šašinka (73. Kim Sung-pin). Trenér: Svědík.

Zlín - Olomouc 0:1

Zlín se pod trenérem Pavlem Vrbou dostává do výsledkové krize. Herně nezáživné utkání rozhodl v 18. minutě hostující Chvával, Ševci prohráli třetí ze čtyř utkání a v tabulce jsou předposlední o skóre před Pardubicemi.

Sigma zdolala Zlín. K nule pomohl také navrátilec Beneš

Branka: 18. Chvátal. Rozhodčí: Berka - Vlček, Hádek. ŽK: Didiba - Sláma. Diváci: 2257.



Sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Hlinka, Bartošák (46. Slončík) - Vukadinovič (63. Dramé), Didiba (82. Reiter), Hrubý, Čanturišvili - Balaj (63. Kovinič), Kozák (46. Fantiš). Trenér: Vrba.



Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Beneš, Sláma (83. Greššák) - Pospíšil, Ventúra - Zorvan (72. Zifčák), Breite (72. Zmrzlý), Navrátil (83. Vodháněl) - Chytil (90.+2 Vaněček). Trenér: Jílek.

Sparta - Slavia 3:3

Sparta udržela v derby proti Slavii první místo. Do vedení poslal hosty po centry Jurečky Schranz, sám Jurečka poté poslal sešívané do dvougélového vedení. K obratu Sparty zavelel po proměněné penaltě Krejčí, na 2:2 vyrovnával Zelený. Po rohovém kopu poslal Slavii v 85. minutě do náskoku Ogbu, v nastaveném čase si ale vstřelil vlastní gól Ousou a Letenští tak zůstali na prvním místě ligové tabulky.

Šílené derby. Po šestigólové přestřelce lize pořád vládne Sparta

Branky: 59. Ladislav Krejčí II z pen., 71. Zelený, 90.+3 vlastní Ousou - 40. Schranz, 54. Jurečka, 85. Ogbu. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Petřík (video). ŽK: Vitík, Kuchta, Laci, Čvančara, Ladislav Krejčí II - Pech, Masopust, Schranz, Hronek, Traoré. Diváci: 18 305 (vyprodáno).



Sestavy:

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek (81. Laci), Kairinen, Zelený (76. Höjer) - Čvančara, Haraslín (76. Minčev) - Kuchta (82. Mabil). Trenér: Priske.



Slavia: Kolář - Ousou, Ogbu (87. Kričfaluši), Holeš - Masopust, Provod (70. Traoré), Oscar, Schranz (84. Hronek) - Pech (46. M. Jurásek), Jurečka (83. Tecl) - Van Buren. Trenér: Trpišovský.

Brno - Pardubice 2:1

Zbrojovka s novým trenérem Martinem Haškem vyhrála po šesti zápasech. Dva góly nejlepšího střelce ligy Jakuba Řezníčka (na svém kontě má už devatenáct zásahů) přinesly tři body proti posledním Pardubicím, za hosty v závěru korigoval Krobot.

Branky: 47. a 76. Řezníček - 90.+3 Krobot, Rozhodčí: Orel - Horák, Leška - Machálek (video). ŽK: Pikul (Pardubice). Diváci: 5025.



Sestavy:

Brno: Berkovec - Koželuh, Štěrba, Tijani, Granečný - Hlavica, Falta (90.+3 Blecha) - Nečas (46. Hladík), Fousek (46. Ševčík), Alli (90. Rogožan) - Řezníček. Trenér: Hašek.



Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Kostka (87. Sychra), Hlavatý, Janošek (78. Krobot), Darmovzal (56. Pikul) - Černý. Trenér: Kováč.

Hradec Králové - České Budějovice 2:1

Východočeši se po druhé výhře za sebou posunuli na sedmé místo tabulky. V azylu v Mladé Boleslavi navíc Hradec přerušil sérii šesti porážek. Svěřenci trenéra Koubka rozhodli v prvním poločase, v horizontu tří minut se prosadil Vašulín a Kučera, konečnou podobu výskedku na 2:1 dal hostující Čmelík.

Hejkal: Tuhle výhru si nejdřív užijeme a od zítra se budeme připravovat na derby

Branky: 32. Vašulín, 35. Kučera - 84. Čmelík. Rozhodčí: Radina - Kubr, Vyhnanovský - T. Klíma (video). ŽK: Harazim, Pudhorocký - Čmelík, J. Hora. Diváci: 690.



Sestavy:

Hradec: Bajza - Smrž, Čech, Leibl (63. Pudhorocký) - Harazim, Rada, Kodeš, Ryneš - Kučera (86. Dvořák) - Matěj Koubek (76. Trusa), Vašulín. Trenér: Hejkal.



Č. Budějovice: Janáček - Čoudek (82. Broukal), Havel, Králik - Čmelík, J. Hora, Hellebrand, Potočný (70. Sluka) - Adediran (82. Čavoš), Hais (62. Škoda), Penner (70. Čermák). Trenér: Nikl.

Bohemians - Mladá Boleslav 4:0

Klokani prodloužili sérii neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na sedm zápasů a drží čtvrté místo v tabulce. Na poklidné výhře 4:0 v Ďolíčku se góly podílel Matoušek, Kovařík, Prekop a Drchal.

Klokani v Ďolíčku řádili. Boleslav dostala čtyři góly

Branky: 40. J. Matoušek, 62. Kovařík, 74. Prekop, 90.+1 Drchal. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, L. Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Vondra - Kubista, Suchý, Karafiát. Diváci: 5279.



Sestavy:

Bohemians 1905: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl (85. Nový), Jánoš, Jindřišek, Kovařík (79. Dostál) - Hála (68. Drchal), J. Matoušek (79. Morávek) - Prekop (79. Puškáč). Trenér: Veselý.



M. Boleslav: Šeda - Šimek (78. Donát), Suchý, Karafiát - Suchomel (70. Tomič), Mareček, Kubista (63. Skalák), Fulnek - Kušej (70. Mašek), Ladra - Škoda (78. Jawo). Trenér: Hoftych.

Baník Ostrava - Plzeň 2:1

Vítězství Baníku zařídil dvěma góly nigerijský útočník Muhamed Tijani, skóroval v obou poločasech. V 79. minutě snížil kapitán hostů Lukáš Hejda a v nastavení trefil střídající Matěj Vydra tyč. Viktoria v lize s Ostravou prohrála poprvé od srpna 2009 po 27 utkáních. Na hřišti Baníku nebodovala v nejvyšší soutěži po 12 duelech.

Viktoria pálila šance a v Ostravě prohrála

Branky: 7. a 58. Tijani - 79. Hejda. Rozhodčí: Starý - Paták, Machač - Adámková (video). ŽK: Tijani, Šehič, Kaloč - Mosquera, Sýkora, Hejda. Diváci: 7100.



Sestavy:

Ostrava: Letáček - Juroška, Bitri, Pojezný, Šehič - Kaloč - Buchta (90. Lischka), Klíma (78. Fleišman), Boula (68. Kuzmanovič), Plavšič - Tijani (78. Almási). Trenér: Hapal.



Plzeň: Staněk - Holík (86. Jirka), Hejda, Jemelka, Havel (33. Kopic) - Kalvach, Bucha (86. Květ) - Sýkora, Vlkanova (46. Vydra), Mosquera - Chorý (74. Durosinmi). Trenér: Bílek.