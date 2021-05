Zdroj: RedakceSlávisté za sebou mají mimořádně povedenou sezonu a už dlouho je jisté, že po jejím skončení zvednou potřetí v řadě nad hlavu mistrovský pohár (celkově jednadvacátý). Ve čtvrtek je navíc čeká finále tuzemského poháru v Plzni – a tak tolik nepřekvapí, že v neděli večer na domácím stadionu proti Karviné nepředvedli zrovna ideální výkon, nepotvrdili roli favorita a nakonec brali jen bod za remízu 1:1.

„Kdyby se proti Karviné hrálo o titul, byla by sestava jiná. Zaměřujeme se na finále,“ přiznává trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci alespoň protáhli rekord v ligové neporazitelnosti na číslo 44. V probíhající sezoně vyhráli 25 zápasů z 32 a pouze sedmkrát ztratili body po nerozhodných výsledcích.

Zajímavé je ovšem s kým. Odečteme-li aktuálně sedmé Pardubice a devátou „Bohemku“, hned pětkrát obraly českého fotbalového hegemona týmy od dvanáctého místa níže. A dokonce hned dvakrát předposlední Brno.

„Ani si nepamatuji, kdy naposledy jsme v sezoně někoho ani jednou neporazili. Už to bude asi hodně dlouho,“ usmívá se Trpišovský.

Proti tabulkově slabším týmům se sešívaní dokáží trápit, ale proti soupeřům ze špičky tabulky se pokaždé maximálně vybičují. Dvakrát proti Spartě, Slovácku, Plzni, Liberci a jednou s Jabloncem – uspěli ve všech devíti bitvách, během nichž navíc inkasovali pouhé tři góly.

Body proti silným Spartě chybí

Vedle slávistických „Jánošíků“ je letos v naprosto odlišné pozici Sparta. Se sedmi tabulkově nejhoršími soupeři se utkala třináctkrát a neztratila jediný bod. V deseti případech měření sil s hlavními konkurenty ovšem zvítězila jen třikrát: s Jabloncem, Slováckem a Plzní, vždy doma.

„Bodový rozdíl mezi Slavií a Spartou hovoří za vše. A právě to, že Sparta nedokáže pravidelně porážet soupeře ze špičky, je jedním z důvodů,“ říká bývalá opora letenských Milan Fukal.

„Trenéři si před sezonou počítají statistiky, kde by mohli získat kolik bodů. Třeba s Opavou se počítá s šesti body, s Libercem třeba se třemi, čtyřmi, ale pak jich je méně, a to chybí,“ pokračuje. „Ostatně viděli jsme to v neděli proti Boleslavi. Přesto, že ta má nějakou kvalitu a výsledek 5:4 se může čas od času zrodit, tak Sparta nemůže dostat čtyři góly, defenziva je hodně špatná,“ dodává.

Je to tedy jasné. Chce-li Sparta zpět na vrchol, musí začít porážet největší konkurenty.