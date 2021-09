V neděli demonstrovala brutální sílu. Po první půli na Bohemians prohrávala 0:1, ale střídání naprosto změnila tok zápasu. Spojení Michael Krmenčík, Jan Kuchta, Ivan Schranz se ukázalo jako smrtelné. Tedy pro domácí.

„Může nám to klapat,“ podotkl Kuchta, jenž se stáhl po Krmenčíkově nástupu více do pole a zahrál brilantně. „Byl skvělý,“ přitakal trenér Jindřich Trpišovský. V ofenzivě má zkrátka na výběr.

Zato v obraně… V neděli se zranil další střední zadák Ladislav Takács. V kádru zůstal jediný čistokrevný stoper. Švéd Aiham Ousou ukazuje kvalitu, ale přece jenom ještě není po letním příchodu otrkaný.

„Je to pro nás složitá situace, čeká nás ještě spoustu zápasů, do toho dvě repre pauzy. Kluci jako Tomáš Holeš nebo Aiham, kteří jezdí na nároďáky, čeká do konce roku ještě třeba pětadvacet zápasů, což je strašná porce,“ vykládal Trpišovský. „ V sezoně je úspěšný ten tým, který se s takovými věcmi a těžkými situacemi dokáže vypořádat a má kam sáhnout,“ doplnil. Je jasné, že využívat bude reprezentanta Holeše a modlit se za brzký návrat Ondřeje Kúdely.

Bídná produktivita

Na Letné je pochmurnější nálada, toť fakt. Tým poprvé pod vedením Pavla Vrby nevyhrál domácí duel, remizoval s Jabloncem. „Přiznejme si, že kvalita soupeřů je jiná, než u těch, které jsme měli před reprezentační přestávkou,“ uznal kouč Pavel Vrba. Zamyšlený trenér Pavel Vrba.Zdroj: AC Sparta Praha

Sparta se tak vrací o rok zpět. Tehdy vstoupila do ligy samými výhrami, ale po podzimním srazu národního mužstva začala uvadat. Spartu sráží především špatná produktivita. Dva góly za poslední tři utkání jsou bídné.

Přitom pokusů má mraky. Proti Jablonci vypustila 17 střel (4 na bránu). V Kodani jich bylo jedenáct (4 přesné), v Plzni patnáct (7). Takový Adam Hložek, jenž má být hlavní palebnou silou mužstva, nedal branku už od 21. srpna, kdy skóroval proti Hradci. Od té doby přitom v součtu s reprezentací naskočil do sedmi střetnutí.

Mladý útočník - i jeho kumpáni - se zkrátka potřebují rozjet.