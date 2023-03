V české lize se schyluje k velkému dramatu. Po výhře Slavie 2:1 v boji o první místo nad Plzní se totiž na druhé místo za svého rivala probojovala Sparta.

Slavia v podzimním derby porazila Spartu 4:0 | Foto: CPA

Odečteme-li sezonu 2020/2021, která byla ukončena kvůli koronavirové pandemii po základní části, je současné postavení v tabulce něčím, co se několik let nestalo.

Poslední přímá konfrontace Slavie se Spartou o titul je čtrnáct let stará, tehdy sešívaní pod trenérem Karlem Jarolímem porazili svého hlavního rivala v napínavém ligovém finiši o šest bodů. V brance Slavie tehdy čaroval Martin Vaniak, v obraně dostával první příležitosti Theodor Gebre Selassie, v útoku zářil Tomáš Necid. Branku Letenských hájil Jaromír Blažek, obraně šéfoval Tomáš Řepka, góly obstarával Bony Wilfried.

Slavia otočila vyhecovaný hit s Plzní a uhájila pozici lídra. Sparta už je druhá

Po výhře Slavie nad Plzní je to právě Sparta, která se nachází na druhém místě o dva body za červenobílými, podle aktuální formy se schyluje k boji o titul primárně mezi pražskými celky.

„Je to strašně důležité po špatném výkonu v Budějkách. Vím, že nám na paty šlape Sparta, je tam i Plzeň. Tohle vítězství bylo důležité. Respektujeme každého, ale díváme se jenom směrem na titul a pohár,“ říká odhodlaně střelec vítězné branky Ondřej Lingr.

Z aspirantů na titul je nyní v nejlepší formě Sparta, která korunovala sérii šesti ligových výher v řadě, když přehrála Baník Ostrava ve Vítkovicích 3:0.

Letenští zaznamenali úctyhodné skóre 23:6, o gólovou produkci se stará hlavně útočná trojice Tomáš Čvančara, Jan Kuchta a Lukáš Haraslín. Sparta především díky jejich produktivitě reálně usiluje o první mistrovský titul od roku 2014. „Chceme jít po stejné cestě. Ostatní mohou snít, jak to bude vypadat na konci sezony. Ale našim úkolem je hrát tak jako doteď,“ tvrdí trenér Brian Priske.

Plzeň trápí aktuální forma

Do těžké situace se dostává obhájce titulu z Plzně. Viktoriáni sice byli před zimní pauzou na prvním místě, po prohře na Slavii jsou ale svěřenci Michala Bílka na třetí pozici.

Západočeši od začátku jarní části nepodávají ideální výkony. Po prohře s Hradcem Králové a Slováckem a remíze s Olomoucí je porážka v Edenu již čtvrtou bodovou ztrátou Plzně v sedmi zápasech.

Slavia potvrdila, že je doma silná, uznal plzeňský kouč Bílek

„Komplikace to je. Chtěli jsme to utkání zvládnout, ale určitě to pro nás není ztracené, je hodně kol do konce základní části, pak je ještě nadstavba. Určitě nic nevzdáváme, čtyři body nejsou zase tak moc. Musíme se připravit na další zápasy a zvládnout je co nejlíp, abychom se udrželi a nejlépe je dotáhli,“ myslí si pilíř záložní řady Lukáš Kalvach.

Souboj o mistrovský titul tak nabízí pravděpodobně nejzajímavější zápletku za poslední roky a zamotaný boj třech nejlepších týmů v Česku.