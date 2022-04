Provod si vážně poranil koleno. Přetržený přední zkřížený vaz a utržený meniskus ho donutily na fotbal zapomenout. Vynucená pauza se protáhla na deset měsíců. Teď už ale zase kope do mičudy. Provod se vrátil zpátky na hřiště v plné síle. Přesně jak slíbil – ještě silnější než dřív.

„Jsem rád, že můžu být na hřišti a dělat to, co mě baví,“ ulevilo se navrátilci do sešívaného dresu.

Loni v březnu slavil v reprezentačním dresu gól v kvalifikačním utkání mistrovství světa proti Belgii. Z další branky se radoval až po více než roce. Provod o víkendu dirigoval výhru Slavie na Pardubicemi. Na triumfu 4:0 se podíle dvěma zásahy. To se mu dosud nikdy nepovedlo.

Góly jsou bonus

„Jsem za ty góly strašně rád. Ale hlavně mě těší, že jsem zpátky na hřišti. Soustředím se na každý zápas. To že dám gól, je bonus,“ vykládal ofenzivní záložník.

Provod odehrál třetí zápas po zranění. „Koleno je lepší, než jsem čekal. Zápas od zápasu se cítím líp i fyzicky. Ale pořád to není stoprocentní, cítím tam určité rezervy. Na hřišti to po zranění člověk vnímá jinak,“ líčil Provod.

Operované koleno kurýroval deset měsíců. „Byl jsem zavřený v posilovně. Jsem šťastný, že můžu být s klukama na hřišti, užívám si to,“ usmíval se pětadvacetiletý čahoun, který se během pauzy šprtal na státnice.

Pod jeho dirigentskou taktovkou bude Slavia zase oněco silnější. Provodův přínos se bude Pražanům hodit v honbě za obhajobou titulu. Možná to může být ten pověstný jazýček na vahách.

„Jeho projev je naprosto dominantní a komplexní. Hodně vyspěl mentálně a dobře se na hřišti rozhoduje,“ chválil kouč Jindřich Trpišovský. „Když je na míči, je vidět, že je jinde herní inteligencí, výběrem míst i řešením situací. Takový typ hráče nám chyběl. Umí dobře otáčet hru, je obounohý.“

Obrovský profesionál

Podle kouče udělal Provod pro svůj návrat maximum. „Strašně makal na návratu. Je to hráč, se kterým je radost pracovat, je to obrovský profesionál.“

Byl by to dokonalý příběh, kdyby Provod ještě pomohl Slavii k postupu přes Feyenoord do semifinále Evropské konferenční ligy. Jenže to se stoprocentně nestane. Jeho jméno totiž chybí na soupisce pro evropské poháry. Ve čtvrteční odvětě tak nenastoupí.

„Mrzí nás to hodně. Litujeme toho, že Proviho nemůžeme použít, ale pro něj je to dobře. Vrátil se po fakt těžkém zranění. Zápas ho stojí hodně energie. Není zvyklý na zápasovou zátěž rychle po sobě a hrozilo by přetížení,“ vysvětlil Trpišovský.

„Samozřejmě mě to mrzí, protože už jsem ty evropské zápasy hrál a vím, co to obnáší. Je krásné si zahrát na těch stadionech. Když jsem viděl zápas na Feyenoordu, kde byla neuvěřitelná kulisa a obrovské tempo, zamrzelo to,“ ušklíbl se Provod.

Je ale v klidu. Počká si na další šanci příští sezoně. „Jsem rád, že to klukům jde i beze mě. Když budou šlapat dál, tak ty zápasy přijdou i pro mě. Klukům budu fandit a věřím, že ve čtvrtek postoupí dál.“