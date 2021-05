Slavia jede na morál. Teď titul, pak další mety. Ve hře je sezona bez porážky

Je to jasné, to ví každý. Vždyť i Sparta ve svém včerejším tuze dojemném vzkazu do nebe bývalému kapitánovi Josefu Šuralovi napsala, že letos titul nezíská. Mistrem fotbalové ligy bude potřetí v řadě Slavia. V neděli to může potvrdit, stačí jí remíza s Plzní.

Utkání fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Bohemians 1905 a Slavií Praha skončilo 0:0. | Foto: CPA/Eduard Erben

I kdyby prohrála, pohár prostě získá. Při její síle je prostě nemožné, aby padla pětkrát v řadě. Únava? Nálož Nic na tom nemění ani slova reprezentanta Lukáše Masopusta po pohárovém vítězství v Olomouci: „Jedeme na morál.“ Jeho výrok ještě rozvinul asistent Jaroslav Köstl: „Únava je faktor, který do toho jednoznačně promlouvá, protože máme za poslední čtyři měsíce v nohách včetně reprezentace nějakých sedmadvacet zápasů. To je nálož, která se, ať chcete, nebo ne, na hřišti projevit musí.“ Oslavy se odkládají. Slavia neproměnila šance a na Bohemce nevyhrála Přečíst článek › Přesto slávisté na stadionu Sigmy dominovali, působili (především ve druhé půli) perfektně. „Troufám si tvrdit, že zápas jsme dohráli jako velký tým. Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů za poslední dva měsíce,“ glosoval Köstl. V neděli navíc bude mít jeho tým podporu. Na stadion v Edenu mohou fanoušci, podle odhadů jich bude maximálně patnáct stovek. Klub totiž musí uspokojit také partnery, proto z kvóty deseti procent část odpadá. „Je to čistokrevné šílenství. Když odečteme partnery, protože my jsme zatím krátili i je. I naši hráči požádali o lístky, protože vycházejí z toho, že to bude titulový zápas,“ vykládal v rozhovoru pro Seznam Zprávy šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Další vstupenky dostanou držitelé permanentek. Jenže těch má Slavia skoro 10 tisíc, polovinu kapacity stadionu. Takže je logické, že jich bude mít zásadní většina smůlu. „Když vyšla norma o ochraně osobních údajů, tak jsme museli smazat databáze, takže nemáme přehled, kde bychom řekli, že ti, kdo jsou nejdéle našimi fanoušky, budou mít nějakou přednost. Necháme to na náhodě,“ oznámil Tvrdík. Cílů je dost Osudu to však nechce nechat kouč Jindřich Trpišovský. I když má jeho mančaft triumf (prakticky) jistý, on říká jasně: „Cílů máme ještě dost.“ Titul, rekordy, pocty. Slavia má ale pořád co dohánět Přečíst článek › Rekapitulace není příliš složitá: 1. Potvrdit titul. 2. Zvítězit v domácím poháru, nejprve tedy v semifinále se Spartou. 3. Získat korunu krále střelců, k níž má blízko především Jan Kuchta. 4. Udržet neporazitelnost v celém ročníku ligy. Výzvy stále jsou…