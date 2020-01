„Máme za sebou tvrdé tréninky, ale Ústí se v přípravě také určitě nešetří. Musíme si s něčím takovým umět poradit, nebyl to dobrý výkon,“ hodnotil po utkání trenér slávistů Jindřich Trpišovský. Ten do každého poločasu poslal dvě zcela odlišné jedenáctky a kromě brankáře Ondřeje Koláře se na trávníku ukázaly všechny největší opory. Ale také nováčci Hellebrand s Dorleym.

„Oba zapadli do týmu dobře. I když s Dorleym je to trochu složitější, protože je těžká práce z něj dostat tři slova za den. Je to přesný opak Zdeňka Houšteckého,“ smál se trenér při popichování svého asistenta.

Dál ale už pokračoval vážněji. „Těžko se bavit o konkrétních hráčích, protože nikdo nezahrál dobře. Ti dva však naznačili potenciál a věci, kvůli kterým jsme je přivedli,“ pokračoval.

Trpišovský už během zimní přípravy avizoval, že na jaře bude spoléhat na útočnou dvojici Stanislav Tecl Júsuf Hilál. Oba si zahráli poločas, oba se dostali do gólových šancí, ale neprosadil se nikdo. „Standa měl skvělé testy, dostává se do formy, jakou měl před zraněním. U Júsufa platí obrazně řečeno to, že má nůž na krku a musí ukázat, že do Slavie patří,“ komentoval své útočné hroty.

Slavii čeká po vypadnutí z evropské i domácí pohárové soutěže pouze patnáct jarních zápasů, a není třeba už tak široký kádr. „Na podzim jsme měli čtyři útočníky a nebylo to pro ně jednoduché. Navíc na hrot může naskočit Olayinka nebo Masopust,“ míní kouč.

Změny mohou nastat

V létě realizační tým trnul až do posledních minut přestupního termínu, jestli někdo neodejde. Velký zájem po celé Evropě je o slávistické trio Kolář, Souček, Olayinka. „Budeme odpočítávat dny před koncem přestupního okna, definitivně jasno budeme mít, až bude za námi. Aktuální nabídku neřešíme, hráči jsou ve Slavii spokojení,“ podotkl.

Spolehnout se může také na pokračující spolupráci se sportovním ředitelem Janem Nezmarem, o němž se mluvilo ve spojitosti s koncem v klubu. „Jsem rád, že s námi zůstává. Jeho osoba je alfa a omega celé sportovní stránky a byl by z nás všech nejhůře nahraditelný. Táhneme to spolu už pátou sezonu a jsme na sebe zvyklí,“ potěšilo Trpišovského.

Další možnost k otestování svých svěřenců bude mít v sobotu. Slavia v dalším přípravném utkání na Strahově přivítá České Budějovice.

Bude těžké nahradit Milana Škodu

Do Edenu přišel před třemi lety, a i když na delší dobu vypadl kvůli zranění, skvěle zapadl do kabiny a oblíbili si ho fanoušci.

Teď si musí Stanislav Tecl zvykat na to, že už vedle něj v kabině nesedí bývalé opory Josef Hušbauer, a hlavně klubová ikona Milan Škoda. „Přichází éra po Milanovi. Bude neskutečně náročné ho jako střelce i osobnost nahradit,“ uvědomuje si 29letý slávista.

Jak vnímáte odchod vašeho parťáka z útoku Milana Škody?

Je to strašně zvláštní. Byli jsme ho zvyklí vídat na jeho obvyklém místě opravdu dlouho.

Hned v prvním zápase za Rizespor vstřelil dva góly…

S klukama jsme ten zápas sledovali a byli jsme hrozně nadšení. Chci, aby se dařilo jemu i Pepovi. Neberu je jako spoluhráče, ale jako opravdové kamarády. Moc jim držím palce.

Jak se jejich odchodem změnila kabina?

Byli to dva lídři, kteří to uměli vzít na sebe, když se nedařilo. Teď budeme muset najít další takové hráče, kteří na sebe převezmou zodpovědnost.

Budete jedním z nich vy?

To nejde takto říct, musí to vyplynout samo. Kabina se s touto situací bude mu-set srovnat a naučit se žít s tím, že Hušbauer a Škoda tady už nejsou.

Zájem byl i o trenéra Trpišovského. Jak jste tyto informace vnímali?

Jedním uchem tam a druhým ven, nebavili jsme se o tom. Podstatné je, že chce zůstat s námi