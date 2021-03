„Takový úvod s každým týmem zamává,“ přiznal novic mezi prvoligovými trenéry. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský měl jasno. „Dnes nevyhrál ten lepší,“ neskrýval rozčarování s výkonem svých svěřenců.

Pouhé tři minuty odehrál ostravský záložník Martin Fillo. Za zákrok na Bořila uviděl červenou kartu a domácí v prvním poločase přesilovku beze zbytku využili. Nejprve otevřel skóre Masopust a po něm se z penalty prosadil Stanciu.

Zápas nabídl dva zcela odlišné poločasy. V tom prvním dominovala Slavia, v tom druhém Baník. A jen trochu více štěstí v koncovce chybělo hostům k tomu, aby si odvezli alespoň bod. „Musím kluky pochválit. O přestávce jsme se snažili reagovat pozitivně a podařilo se nám vstřelit kontaktní gól. Ve finále jsme byli blízko i k dalšímu,“ uznal ostravský kouč.

„Na ochotě dřít, pracovat, vytvářet si tlak a šance, se dá pracovat do dalších zápasů,“ těšilo ho.

Vlastní gól

Slavia mohla přidat třetí gól, kterým by rozhodla, ale přenechala aktivitu Ostravě a krátce po změně stran si Kačaraba vstřelil vlastní gól. „Byli jsme zoufalí, nehráli dobře. Baník naopak skvěle a rval se o výsledek,“ pokračoval Trpišovský.

Tomu pořádně zatrnulo, když se v posledních vteřinách dostal do tutové šance ostravský Tetour. Neproměnil. „To byl trest za náš přístup, měli jsme obrovské štěstí,“ dodal kouč Slavie.

„Udělal to celé perfektně a to finále zahodil. To je obrovská škoda. Po té facce v prvním poločase a po ochotě týmu dřít, nevzdat to tady, nezlomit se, by to byla sladká odměna,“ dodal Smetana.

Hraje se ale na body a Slavia opět brala plný počet. Teď může přepnout hlavu na Evropskou ligu.