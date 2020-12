Na stadion se dostanou zástupci partnerů klubu. „Zápas byl zařazen do pilotního projektu ministerstva zdravotnictví. Účast je povolena při dodržení hygienických pravidel 600 hostům z řad partnerů klubu, kteří se před zápasem podrobí antigennímu testování certifikovanou laboratoří,“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Prozradil také, kdo celou akci zaplatí: „Náklady nese klub. UEFA souhlasí.“

To jsou pro klub dobré zprávy. Stejně jako ta, že všichni členové kádru prošli testem úspěšně, budou tudíž připraveni do zápasu. V něm Slavie urve postup, pokud uhraje remízu. Soupeři mají co vracet, v prvním zápase totiž na jeho hřišti nečekaně padli. Pak ovšem začala velká jízda a tři vítězství nad silnými soky. Jednou nad Leverkusenem a dvakrát nad Nice.

Slávisté, kteří do skupiny Evropské ligy spadli po vypadnutí v závěrečném předkole Ligy mistrů, dosud v sezoně vydělali 9,63 milionu eur (253 milionu korun).

Když postoupí do jarní vyřazovací fáze, získají od UEFA 500 tisíc eur (přes 13 milionu korun) plus prémii za konečné umístění ve skupině, která bude 500 tisíc, nebo milion eur. Další finance pak znamená uhraná vítězství či remízy.