Fotbalová Slavia bude mít na nedělní šlágr druhého kola nadstavby první ligy a přímý souboj o titul s Plzní otevřenou severní tribunu. Odvolací komise Fotbalové asociace ČR na žádost policie z bezpečnostních důvodů vyhověla vršovickému klubu s prosbou o odložení disciplinárního trestu z minulého týdne. Disciplinární komise Pražanům za opakující se výtržnosti fanoušků uzavřela tribunu za brankou, kde sídlí "kotel", na dvě soutěžní utkání.

Policie se obávala, že by se fanoušci ze severní tribuny přesunuli na jižní a dostali by se do blízkosti sektoru s plzeňskými příznivci. "Policie opakovaně kvůli bezpečnosti fotbalovou asociaci požádala o zrušení vykonatelnosti rozhodnutí disciplinární komise LFA, stejně jako Slavia Praha. Těmto žádostem jsem na základě pečlivé analýzy nakonec vyhověl," uvedl v tiskové zprávě předseda odvolací komise Jan Lego.