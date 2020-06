Jak to udělat? Vyhrát příští dva zápasy nadstavby fotbalové nejvyšší soutěže, jež začíná dnes. Ve skupině o titul se Slavia předvede v Ostravě. Pokud na Baníku vyhraje a opanuje středeční superšlágr s Plzní, bude mistrem.

„Kdybychom to teď zvládali vítězně, budeme mít titul po druhém kole nadstavby. To jediné mě zajímá,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský. Pro Plzeňany by bylo jistě tuze zarmucující, kdyby jejich rival slavil po vzájemném souboji. Sparťany by si pak slávisté vychutnali v posledním kole, před jejich zraky by dostali pohár… Kdo bude vládcem, Slavia, či Plzeň, je samozřejmě klíčovou otázkou nadstavby. Ne však zdaleka jedinou.

Horváth, či Kováč?

Hrát o záchranu je podle mnohých více stresující než o titul. Jde o budoucnost klubu, o renomé. Nejblíž k přímému sestupu o patro níž mají týmy, které vedou bývalí skvělí hráči, ale zároveň trenérští bažanti: Opava Radka Kováče a Příbram Pavla Horvátha.

„Radek je správnou volbou,“ věří opavský veterán Pavel Zavadil. Co na to Horváth, jehož Příbram ztrácí na Opavu dva body? Rozhodne se v pěti kolech skupiny o záchranu, Opava bude mít v souboji s Příbramí výhodu svého stadionu.

KK aneb Kanonýr Kanga?

Hraje se rovněž o korunu pro krále střelců. Vede sparťan Guélor Kanga, dal 12 branek. V poháru proti Plzni však ukázal jeho spoluhráč Libor Kozák, že je ve formě a to ztrácí jediný zásah. Na čekané jsou také karvinský Lukáš Budínský, Plzeňák Pavel Bucha, slávista Petar Musa či reprezentant z Jablonce Martin Doležal.

Prorazí do Evropy?

Slovácko, Bohemians a České Budějovice jsou považováni za nejpříjemnější překvapení ligy. Nyní se z prostřední skupiny mohou prorvat do boje o Evropskou ligu. Slovácko hraje na dva duely s Bohemkou, Budějovice s Mladou Boleslaví. Vítězové si to rozdají spolu a lepší vyzve čtvrtý či pátý tým skupiny o titul. To je výzva!