Jako hráč vyhrál v roce 1974 Český pohár, ale největších úspěchů a nejvýraznějšího zápisu do klubové kroniky dosáhl jako trenér. Střídačky se poprvé ujal v roce 1995 a o rok později ukončil 49 let dlouhé čekání na mistrovský titul. Jeho svěřenci tehdy váleli a nabitý tým o sobě dal vědět i na mezinárodní scéně. V Poháru UEFA dokráčel až do semifinále. Do Edenu se vrátil jako trenére i v letech 1999-2000 a pak v roce 2010.

Po vypjatém utkání nemohl usnout

Informaci Deníku potvrdil Karel Vácha starší, který s Františkem Ciprem úzce spolupracoval. „Byli jsme v posledních dvaceti letech v úzkém kontaktu, byl to velmi seriózní a inteligentní fotbalový trenér,“ uvedl Vácha.

Váchů syn Karel, bývalý reprezentační útočník, působil s Ciprem v Dynamu České Budějovice, Slavii nebo Innsbrucku. „Na trenéra hrozně rád vzpomínám. Považuju ho za jednoho z nejlepších trenérů českého fotbalu,“ říká Karel Vácha mladší.

„Po nějaké vypjatém zápase nemůžu usnout, budím se, někdy se mi stane, že se probudím a říkám si, tohle bych měl udělat jinak,“ vyprávěl František Cipro o své lásce - fotbalu.

František Cipro:

Hráčská kariéra: Tábor (1966-68), Pardubice (1968-70), Gottwaldov (1970-71), Slavia Praha (1971-80), Jílové (hrající trenér 1980-82), Gmünd (hrající trenér 1984-88)

Trenérská kariéra: Brno (1988-90), AEL Limassol (1990-92), Blšany (1992-94), Slavia Praha (1995-97), Tirol Innsbruck (1997- 99), Slavia Praha (1999-00), LASK Linec (2001), Teplice (2001-02), Plzeň (2003-04), Freistadt (2004-05), České Budějovice (2005-07), Freistadt (2008-09), Slavia Praha (2010), České Budějovice (2011-12 a 2015)

Největší úspěchy: jako hráč vítěz Československého poháru 1970; jako trenér mistr ligy 1996, vítěz Poháru ČMFS 1997 a semifinále Poháru UEFA 1996; vítěz domácí ankety Trenér roku 1997

Trenérská prvoligová bilance: 254 zápasů, 111 výher, 47 remíz, 96 proher

Rodina: ženatý, syn František, dcera Jana

Ostatní: hráčská i trenérská legenda Slavie, za kterou hrál v obraně, záloze i útoku, byl i kapitánem; v první lize odehrál celkem 285 zápasů a vstřelil 16 branek; s trénováním začal jako hrající kouč v divizním Jílovém a poté v rakouském Gmündu; v sezoně 1988/89 dovedl vystudovaný právník Zbrojovku Brno zpět do první ligy; v roce 1994 přišel jako sportovní ředitel do Slavie, v závěru ligového ročníku 1994/95 mužstvo převzal jako trenér a v následující sezoně jej dovedl k mistrovskému titulu a do semifinále Poháru UEFA; do Slavie se později dvakrát vrátil, působil zde i jako hlavní skaut; ve třech různých obdobích vedl též České Budějovice, naposledy od března do října 2015; kromě české ligy působil také na Kypru a v Rakousku.