Hosty, kteří byli na míči lepším týmem, spasil hattrickem exjablonecký forvard Ivan Schranz. Svůj jubilejní stý start v české lize ozdobil třemi trefami. Dokonale tak zastoupil absentující ofenzivní hráče Kuchtu s Krmenčíkem. Na úvodní dvě mu přihrál Oscar, na třetí (po ztrátě Laňky) střídající Olayinka.

„Potvrdil, co předvedl v prvním zápase a přípravě. Je to komplexní hráč. V koncovce a výběru místa je skvělý, což ukázal,“ liboval si po utkání trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Za domácí srovnával na konci první půle Černý po obrovské minele brankáře „sešívaných" Koláře. Favorit si ale vzápětí vzal vedení zpět. Za stavu 1:2 měly Teplice dvě velké šance. Černého vychytal parádní zákrokem Kolář a do Kodadovy střely vložil své tělo na poslední chvíli Stanciu. Za malou chvíli zkompletoval Schranz na druhý pokus svůj hattrick a bylo jasné, že Slavia domů poveze tři body.

A vítězně se naladí na středeční úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi.

„Škoda, že jsme si zápas zkomplikovali zbytečnou chybou a neproměněním šancí, ale jinak jsme spokojení,“ hodnotil kouč vítězů.

Šance, do kterých se dostali po dvou kolech nuloví "skláři", přičítal především změnám v sestavě. „Soupeř měl do půle dvě šance a obě jsme vyrobili my. Pokračovali jsme v tom i ve druhé půli. Ne snad nekoncentrace, ale hodně změn, někteří hráči spolu hráli v ostrém zápase poprvé,“ soudil Trpišovský.

Na Stínadlech už při nástupu obou týmů bylo znát, že v hledišti budou mít převahu Pražané. Byli rozeseti po celém stadionu a svůj tým mohutně hnali do útoku. Fanoušci „žlutomodrých" nebyli tolik slyšet, přestože i oni se snažili své barvy naplno povzbuzovat. Napínavý souboj se odehrál bez incidentů na hřišti i v hledišti. Atmosféru, kterou na stadionu vytvořilo téměř osm tisíc diváků, si pochvaloval i kouč Trpišovský. „Je to nádhera. Lidi fandili skvěle. Je vidět, že měli pauzu.“

Teplice – Slavia 1:3 (1:2)

Góly: 43. Černý – 22., 45.+1 a 81. Schranz. Rozhodčí: Pechanec – Hájek, Horák. ŽK: Laňka, Chlumecký, Jukl – Zima, Ševčík. Diváci: 7745.

Teplice: Grigar – Laňka, Knapík, Chlumecký, Hyčka (84. Hasil) – Černý (84. Švanda), Jukl, Mareček, Trubač (76. Kodad), Moulis (61. J. Mareš) – Ledecký (76. Krunert).

Slavia: O. Kolář – Bah (76. Sima), Kačaraba, Zima, Oscar – Traoré (63. Holeš) – Schranz, Stanciu (83. Tecl), Ševčík, Plavšić (62. Masopust) – Musa (63. Olayinka).