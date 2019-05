Jste rádi, že můžete konečně titul pořádně oslavit?

Mě až samotného překvapilo, jací jsme profíci. Už před týdnem jsme mohli slavit mistry, ale vše bylo bez problémů a připravovali jsme se na další zápas. Teď si to užijeme naplno a zasloužený úspěch pořádně oslavíme.

Získal jste titul i před dvěma roky, je ten aktuální v něčem jiný?

Tehdy jsem byl na Slavii jen půl roku, takže to byl takový půltitul. Tohoto si cením daleko víc. Celou sezonu jsme dominovali a nevidím tým, který by si titul zasloužil víc.

Řeší se váš přestup nebo setrvání. Co k tomu můžete říct?

Chtěl bych poděkovat pánům Tvrdíkovi i Paskovi, protože oba mi vyhověli v tom, že chci dohrát sezonu s čistou hlavou. Řekli jsme si, že to budeme řešit až po sezoně a já díky tomu necítil žádný tlak. Mohl jsem se soustředit jen na fotbal a snad to bylo i trochu vidět. (usmívá se)

V sezoně jste dal Spartě pět gólů…

Od mala si cením každého gólu, ale proti Spartě se jeden gól prostě počítá za tři.