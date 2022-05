Slavia nezvládla v předposledním kole tíhu okamžiku a s Ostravou remizovala pouze 1:1. Znamená to, že Plzeň má před posledním kolem jistotu mistrovského titulu. A vzhledem k dění v posledních kolech to na sociálních sítích Slavia pořádně schytala."Rád bych se Vás dotázal, jsou vaše vozy na trase Ostrava - Praha vybaveny odtoky na slzy? Myslím si, že to momentálně bude na těchto linkách potřeba, pokud máte v zájmu dojet až do hlavního města," napsal jeden ze sparťanských fanoušků.

Mistři! Plzeň po čtyřech letech získala fotbalový titul, Slavia skončí druhá

Narážel tím na události posledních zápasů v nadstavbě. Řada slávistických fanoušků totiž těžce nesla výroky rozhodčích, díky kterým se cítili poškozeni v boji o titul. Druhá vlná výsměchů pak směřovala k začátku námluv se dvěma hráči Hradce Králové. Adam Vlkanova a Jan Mejdr totiž byli při domácím utkání Slavie se Slováckem ve VIP prostorech, Hradec je pak za trest pokutoval a nenasadil do klíčového utkání proti Plzni, ve kterém nakonec Západočeši rozhodli o šestém titulu v historii.

Chorý popíchl Rajnocha

Bezprostřední oslavy titulu Plzně byly euforické a chvílemi velmi emotivní. Tomáš Chorý své pocity sdělil přímo do kamer bezprostředně po oslavách a rýpl si do fotbalového experta Jana Rajnocha. "Konečně jsme tam, dokázali jsme to. Jsme první, ať to ví hlavně pan Rajnoch," emotivně řval Chorý do televizních kamer.

"Fotbalový expert totiž Plzni v boji o titul nevěřil, a často rozebíral její defenzivní styl hry. Gratulace Plzni k mistrovskému titulu, upřímně jsem jim opravdu nevěřil a klobouk dolů, že to zvládl. Zřejmě jsem hráče slušně namotivoval, tím, že jsem jim nevěřil," vzal celou situaci s nadhledem Rajnoch.

Podobně pokorné prohlášení znělo i z úst 1. místopředseda představenstva Slavia Tomáše Syrovátky. "Život nejsou jen úspěchy a radost. Velký respekt Plzni za letošní sezonu, za všechno, co dokázala překonat. Pro nás to byla krásná i smutná sezona. Hlavně je důležité, aby se nám naplno vrátil náš šéf Jaroslav Tvrdík."