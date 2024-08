Ti totiž po vyloučení Erika Prekopa hráli od 38. minuty dlouhou přesilovku. Dobýt svatyni rivala ale nedokázali, navíc v závěru putoval předčasně do šaten i Jaroslav Svozil.

Karviná sice nezačala špatně, ale šance měl hlavně Baník. Sám před Lapešem mohl být Prekop, to by však Tanko musel dostat míč k němu přes Krčíka. Ke střele se pak dostal David Buchta, ale mířil mimo.

Po půlhodině zkusil své štěstí Memič, ale jeho rána po nahrávce Mosese jen těsně minula svatyni Baníku. To byla v první půli největší možnost domácích, kteří nezakončili několik nadějných akcí. A to ani ve chvíli, kdy jim svým zákrokem do kolene Raspopoviče daroval přesilovku Prekop. Totální tutovku měl pak Tanko, který běžel sám na Lapeše, ale ten ho vychytal.

Po pauze pochopitelně převzala kontrolu nad míčem Karviná, která tak musela dobývat. Velkou možnost však měl Baník, když si po centru Ewertona málem vstřelil vlastní gól Svozil. Na druhé straně nejvíce zahrozil jiný dlouholetý baníkovec, Fleišmanovu ránu ale vytáhl Markovič. Velkou příležitost měl Ezeh, ale svou hlavičku namířil mimo.

Ještě větší tutovku měl stejný hráč pět minut před koncem, kdy po centru Raspopoviče rozezvučel jen brankovou konstrukci. Karviné ve své ofenzivní snaze neuspěla, naopak v závěru po faulu na Riga byl vyloučen kapitán Svozil.