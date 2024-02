Stává se z toho už tuzemský fotbalový kolorit. Není snad víkend, co by se dotčení hráči nezlobili na rozhodčí. Tentokrát se nejvíce řešily dvě sporné situace v neprospěch Sparty a Slovácka. Podle komise rozhodčích však pocit křivdy a zloby nebyl namístě, sudí totiž nepochybili.

Úlet Vlastimila Daníčka stál Slovácko body ve Zlíně. Za zbytečný loket viděl červenou kartu. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Tenhle moment zásadně ovlivnil derby mezi Zlínema Slováckem. Hosté z Uherského Hradiště sice na Letné vedli, ale po půlhodině hry přišli o vyloučeného Vlastimila Daníčka a domácí v přesile dvěma góly otočili.

Kapitán Slovácka slabě žďuchnul loktem do domácího stopera Didibu a po zásahu VAR obdržel červenou kartu. Daníček nerozporoval vyloučení, jen poukázal na to, že soupeř pád přihrál.

Jediná kaňka na Dioufově premiéře? Málem mi zlomil nos, prozradil Trpišovský

„Viděl jsem to na videu. Rozhodně to nebyl zákrok, po kterém se musel okamžitě skácet a válet se po zemi,“ okomentoval svoje vyloučení kapitán Slovácka. „Když to vezmu zeširoka, tak takových soubojů bylo v zápase mraky. Víc se k tomu nechci vyjadřovat, řekl bych něco, co nechci,“ zlobil se.

Sudí Hocek neměl na vybranou a musel Daníčka poslat pod sprchu. „Rozhodčí na základě intervence VAR správně vyloučil hráče hostujícího družstva za úmyslné udeření soupeře loktem do oblasti břicha v přerušené hře,“ posvětila verdikt komise rozhodčích.

Vyloučení, a tedy automatická stopka pro Daníčka, je pro Slovácko fatální. Michal Kadlec je totiž zraněný a tým tak přišel pro zápas se Spartou o dva stopery.

„Zbyl jediný Hofi (Hofmann), musíme si nějak poradit. Musíme vymyslet nějakou variantu, kdo bude hrát. Když bude Kadlec na delší dobu mimo, tak to bude problém,“ přiznal trenér Martin Svědík.

O ofsajd se nejednalo

Na Letné zase vzbudil sparťanské vášně gól libereckého útočníka Horského na 1:2. Ten se řítil za dlouhým nákopem, ale pak si uvědomil, že je v ofsajdu, a míč přenechal Kokovi, který mu následně přihrál před odkrytou bránu, a Horský skóroval.

„Stoprocentně to ovlivnilo, jak se (brankář) Peter Vindahl zachoval. Chtěl bych vědět, jak se na tohle rozhodčí i komise dívají,“ divil se kouč Sparty Brian Priske.

A vysvětlení se mu dostalo den po utkání. Rozhodčí branku Liberce uznali správně. „Hráč, který byl v ofsajdové pozici, sice nejdřív běžel směrem k míči, ale neovlivnil tím možnost soupeře hrát míčem. O ofsajd se v tomto případě nejednalo,“ zdůvodnila komise.

Spartu to nakonec mrzet nemuselo, zápas dovedla do vítězného konce (2:1) a dál vede tabulku o čtyři body před Slavií.