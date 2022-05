Někdejší ligový záložník má na svém kontě více než tři sta ligových zápasů, v dresu Olomouce si dokonce zahrál evropské poháry, ale za celou kariéru se s odložením takto důležitým utkání, jako bylo finále domácího poháru, nesetkal. „Nikdy jsem to nezažil, ale rozhodnutí bylo správné,“ ví dobře.

FORTUNA:LIGA, skupina o titul, 3. kolo -

SK Slavia Praha (2.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle v 19.00, Sinobo Stadium

Rozhodčí: Zelinka - Kubr, Kříž (Hocek) | VAR: Štěrba | AVAR: Mokrusch

Ligová bilance: 21-9-10

Poslední zápas: 1:0 (44. Lingr, 13. února 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slavia Praha: Mandous - Bah, Kúdela, Kačaraba, Jurásek - Holeš, Hromada - Lingr, Provod, Olayinka – Tecl. Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec – Reinberk, Daníček, Havlík, Sadílek, Kalabiška – Cicilia, Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 2:1

Samozřejmě nikoho ze Slovácka verdikt sudího Szikszaye nepotěšil, borci z Uherského Hradiště už ale na trofej nemyslí, soustředí se zase na ligu.

I když mají Kadlec a spol. čtvrté místo i účast v předkole Evropské konferenční ligy jisté, závěr sezony rozhodně nevypouští, byť hrají jenom o čest a prémie.

Soupeřům ale body dát zadarmo rozhodně nemíní. „Do konce ligy scházejí tři zápasy. Na každý z nich se dobře připravíme. Rozhodně nic nepodceníme. Chceme ještě nějaké body získat,“ říká Mucha.

Potvrzeno. Odložené finále MOL Cupu se bude hrát 18. května

V neděli večer se Slovácko představí v Edenu, kde se postaví Slavii. Sešívaní se v nadstavbové části dostali do nečekaných problémů. Porážkou s Hradcem Králové a domácí remízou s Plzní si výrazně zkomplikovali cestu za dalším titulem. Obhajobu už nemají ve svých rukách.

„Myslím, že se s tím tlakem dokáží vypořádat. Slavia má velice zkušené mužstvo, které v minulosti odehráli spoustu těžkých zápasů,“ uvedl Mucha.

Pražané tři kola před koncem sezony mají pořád dvoubodové manko na vedoucí Viktorii. „Jediné, co můžeme udělat, dát tým zase dohromady. Potřebujeme se zmobilizovat a vyhrát všechny tři zápasy,“ ví dobře kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

V cestě ale stojí nepříjemný a odhodlaný protivník, který umí potrápit favority. „Víme, v jaké je Slavia situaci. Pokud chce titul, musí všechno vyhrát. S námi to potřebuje zvládnout, ale my nejedeme do Prahy odevzdaní, na výlet. Naopak, budeme bojovat,“ vzkazuje soupeři Mucha.

Celek z Uherského Hradiště v posledních třech duelech Slavii pokaždé podlehl o jediný gól. Únorový nezáživný souboj na Moravě rozhodl Lingr, na podzim zase Slovácko srazily trefy Samka a Tecla.

„Pokud chceme uspět a bodovat, musíme se vyhnout chybám, neztrácet zbytečně míče a využít nějakého protiútoku či šance. Bez vstřelené branky máme jenom velmi malou šanci,“ cítí Mucha.

Moravané cestují do hlavního města o víkendu takřka kompletní. Mimo hru je jenom zraněný útočník Šašinka, zbytek mužstva normálně trénuje.

Ani Slavii netrápí až tolik absencí. Mimo jsou Bořil, Hovorka či Masopust. Klid v Edenu narušila disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která po vyhroceném nedělním utkání druhého kola ligové nadstavby mezi Slavií a Plzní zahájila řízení s oběma kluby.

S pražským obhájcem titulu hned za několik prohřešků včetně možných rasistických projevů vůči hostujícímu útočníkovi Jeanu-Davidu Beauguelovi.

Asistent Jaroslav Köstl navíc nesmí proti Slovácku na lavičku. Za červenou kartu v předchozím ligovém duelu navíc zaplatí pokutu deset tisíc korun.

Je to mrzuté, ale na světě jsou horší věci, ví Kadlec. Chtěl hrát ve čtvrtek

Sešívaným hrozí ale daleko větší tresty. Vršovický klub podle komise porušil povinnosti pořadatele v několika případech. Fanoušci ještě před úvodním hvizdem vhodili kelímek s pivem směrem k plzeňskému brankáři Jindřichu Staňkovi, v průběhu zápasu neslušně uráželi soupeře a použitím zakázané pyrotechniky v závěru první půle způsobili na několik minut přerušení utkání.

Slávističtí příznivci také čelí podezření z rasistických projevů vůči Beauguelovi, kterých se proti francouzskému útočníkovi tmavé pleti měli dopustit před penaltou, z níž hosté na začátku šesté minuty nastavení srovnali na konečných 1:1.

Po gólu Plzeňští slavili u své střídačky a publikum je zaházelo předměty. Pražané také podle komise coby pořadatel nezamezili vstupu neoprávněných osob na hrací plochu a do prostor vyhrazených družstvům.