„K přípravě na obnovený start ligy nám bohatě stačí šest týdnů. Stejnou dobu jsme se vlastně připravovali už v zimě, v létě bývá příprava ještě o týden kratší. Proto nechci hráče zbytečně zahltit,“ vysvětluje známý kouč.

Z vládního plánu dalšího uvolňování restrikcí totiž vyplývá, že se přerušená sezona FORTUNA:LIGY se nejdříve rozběhne až 8. června. A to je nejen podle Svědíka dostatečně dlouhá doba na přípravu. Tím spíš, že týmy zřejmě nebudou moci sehrát žádné přípravné zápasy.

„Až podle termínovky, respektive zahájení soutěže, se rozhodneme, jak naplánujeme přípravu,“ říká kouč Slovácka. „Musíme zohlednit také to, že letní příprava před další sezonou bude taky kratší," přidává.

Za přísných hygienických podmínek

Navíc tréninky v době pokračující pandemie koronaviru se musí konat za přísných hygienických podmínek. Hráči nemohou absolvovat souboje ani kontaktní cvičení, musí dodržovat nejméně dvoumetrové rozestupy, používat dezinfekční prostředky a ve společných prostorách se nemohou převlékat ani osprchovat. Na trénink navíc musí cestovat individuálně.

„Jsme samozřejmě rádi, že můžeme začít nějakým způsobem trénovat. Nemůžeme ale jásat, musíme zůstat ve střehu a být pokorní,“ pronesl Svědík, který věří, že se letošní sezona, byť s velkým zpožděním, stihne dohrát.

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, ve spolupráci s Národní sportovní agenturou řeší, zda by liga nemohla začít dříve než 8. června, kdy vláda podle vyhlášeného plánu má umožnit konání akcí do padesáti lidí a fotbal by nejspíš měl dostat ještě výjimku, aby mohl tyhle počty zvýšit.

Nejvyšší soutěž má za sebou 24 kol základní části. Amatérské soutěže včetně mládežnických, které neorganizuje LFA, ale Fotbalová asociace ČR, už byly předčasně ukončeny.