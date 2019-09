„Slavia je v naší lize momentálně nejlepší. Abychom uspěli, budeme muset podat dvěstěprocentní výkon Na druhé straně jsme se přesvědčili, že se dá vyhrát na Spartě nebo v Plzni, takže pokud se nám to podaří zopakovat, tak to bude super,“ ví krajní obránce Slovácka Petr Reinberk.

Klíč k úspěchu tkví v bezchybné defenzivě a vedoucí brance. Pokud celek z Uherského Hradiště v zápase skóruje jako první, většinou boduje. V opačném případě ztrátu jen málokdy umaže.

„Základem bude dobrá obranná hra, neinkasovat branku a zvládnout hru na brejkové situace, což se nám v těch dvou zápasech podařilo na výbornou,“ říká Reinberk.

Fakt, že sešívaní v minulém kole překvapivě ztratili body v Opavě, kde nevyužili dlouhou přesilovku, podle zkušeného beka nebude hrát žádnou roli. „Spíš o to těžší to pro nás bude, protože po nevydařeném zápase je tým mnohem více soustředěný na další utkání a možnost nějakého podcenění z jejich strany bude o to nižší,“ vysvětluje odchovanec Slovácka.

Slavia inkasovala poprvé po sedmi soutěžních zápasech a v ligové sezoně dostala teprve druhý gól. Červenobílí zároveň potvrdili, že se jim v přesilovkách moc nedaří. Náskok Trpišovského týmu v čele tabulky před druhou Plzní se tak snížil na tři body.

Zkušenosti z vojny pomohly

Pražané sice po postupu do základní skupiny Ligy mistrů přišli o záložníka Alexe Krále, který přestoupil do Spartaku Moskva, ale v reprezentační přestávce získali další dvě posily. Český mistr na půlroční hostování s opcí na případný přestup z Mladé Boleslavi angažoval obránce či záložníka Ladislava Takácse a z Teplic ofenzivního univerzála Jakuba Horu.

Moravané žádnou posilu v závěru přestupního termínu nepřivedli, o to intenzivněji se připravovali. „Bylo více jednotek, trénovali jsme dvoufázové. Až o víkendu jsme dostali volno,“ přibližuje Reinberk.

Fotbalisté Slovácka si v přípravě na Slavii našli čas i na odreagování, dril si zpestřili paintballem. I když pikantní souboj skončil nerozhodně, obě válečné skupiny toho měly dost. „Člověk je pořád přikrčený, má zbraň a zrovna ten den bylo docela teplo a navíc jsme byli navlečení, takže to bylo docela náročné,“ přiznává Reinberk.

Podle něj byl největší válečníkem masér Radek Smolčák. „Má zkušenosti z vojny, ale jinak se to tam postupně vystřílelo,“ usmívá se dvaatřicetiletý krajní bek.

FORTUNA:LIGA, 9. kolo



SK Slavia Praha (1.) – 1. FC Slovácko (5.)



Výkop: dnes v 19.00, Sinobo Stadium

Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Kříž (Lerch)

Ligová bilance: 16-9-9

Poslední zápas: 4:0 (26. Daníček vlastní, 40. Masopust, 56. Hušbauer, 76. Souček, 25. února 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slavia Praha: Kolář – Coufal, Hovorka, Kúdela, Bořil – Masopust, Hušbauer, Souček, Stanciu, Olayinka – Škoda.

Slovácko: Porcal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko – Petržela, Daníček, Havlík, Kalabiška – Zajíc, Šašinka.

Tip deníku: 2:0