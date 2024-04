Úspěšná éra trenéra Martina Svědíka je u konce. Vedení šestého týmu FORTUNA:LIGY vyhovělo žádosti devětačtyřicetiletého kouče o předčasné ukončení smlouvy, pardubický rodák po letošní sezoně Uherské Hradiště opustí.

Trenér Slovácka Martin Svědík. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Martin Svědík nás požádal o uvolnění z trenérské funkce ke konci právě probíhající sezóny. Byť má Martin Svědík se Slováckem smlouvu do léta 2025 a z naší strany byl zájem o dodržení tohoto kontraktu, tak představenstvo klubu nakonec rozhodlo, že jeho žádosti bude vyhověno formou vzájemné dohody. V další kariéře a zejména pak v osobním životě mu přejeme všechno nejlepší a děkujeme za profesionálně odvedenou práci,“ řekl po zasedání představenstva ředitel 1.FC Slovácko Petr Pojezný.

Svědík přišel do Uherského Hradiště v listopadu 2018 a první dvě sezony s týmem dokončil ve středu tabulky. V ročnících 2020/21 a 2021/22 dosáhli Moravané na dvě čtvrté příčky, což jsou jejich nejlepší ligová umístění v klubové historii.

Druhou sezonu navíc završili premiérovým triumfem v domácím poháru a následně si poprvé zahráli skupinu Evropské konferenční ligy, ve které se utkali s Partizanem Bělehrad, OGC Nice a 1.FC Köln.

Moravané i letošní sezonu rozjeli skvěle. Po podzimu byli pátí, pomýšleli na poháry. Na jaře se ale tým nečekaně souží. Vyhrál jediný z devíti utkání, klesl na šesté místo. Mužstvo nesužuje jenom ztráta formy, ale i marodka.

Mimo je kapitán Kadlec, zdravotní problémy měli i další důležté borci.

Svědík nevidí v klubu perspektivu, dává Uherskému Hradišti sbohem.

„Ač mám ve Slovácku smlouvu ještě na rok, cítil jsem, že se náš čas naplnil. Vážím si toho, co jsem tady prožil a vážím si také toho, že to vedení klubu vzalo a domluvili jsme se, že po téhle sezoně skončím. Není to rozhodnutí, které bych udělal na základě pár týdnů, je to dlouhodobější úvaha a považoval jsem za férové říct to Slovácku s předstihem, aby vedení mohlo reagovat a hledat nového kouče. Nechtěl jsem klub dostat v tomhle směru pod tlak a do problémů,“ říká Svědík.

Žádný klub nemá

I když se spekulovalo o jeho odchodu do Plzně, za jeho rozhodnutím prý žádný další klub není. „Je to jen mezi mnou a Slováckem,“ tvrdí.

„Jsem přesvědčený, že tenhle moment může pomoct mně i klubu. Svou práci tady dokončím na sto procent, to vědí všichni ve vedení, celý realizační tým i hráči. Prožil jsem ve Slovácku šest sezon, bylo to krásné období a nezapomenutelné věci: vyhráli jsme domácí pohár, hráli jsme Konferenční ligu, to byly pro mě i celý klub nádherné momenty, ale úžasná byla celá ta cesta, po které jsme se takhle vysoko dostali. Na to budu vzpomínat a vždycky se sem budu rád vracet,“ uvedl.

„Po tak dlouhé době to sice bude těžké loučení, ale končím s tím, že se rozcházíme jako přátelé,“ přidává.

Co bude dál, zatím neví. „Nabízí se nové angažmá, nebo pauza od trénování, kterou bych využil hlavně směrem k rodině, případně na sebevzdělávání a stáže v zahraničí,“ přiblížil Svědík.

Vedení uherskohradišťského celku tak má před sebou náročný úkol najít vhodného nástupce Svědíka.

Jedním z kandidátů by mohl být Roman West. Bývalý kouč Opavy či Třince nyní vede Slovácku starší dorost. Povýšit může i asistent Jan Baránek, který působí coby asistent i u české jednadvacítky. Mnohem pravděpodobnější je však příchod kouče odjinud.

Svědík by naopak mohl zamířit do Plzně, v minulosti o něj stál i ostravský Baník. Oběma klubům se ale nyní daří, těžko se budou loučit s Koubkem či Hapalem.