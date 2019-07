Do té doby se modří prezentovali podobně, jako ve velké části minulé sezony. Slušně kombinovali, hráli zodpovědně dozadu, pro branku soupeře ale byli jen minimálně nebezpeční.

V úvodním klání nového ligového ročníku nakonec měli více štěstí. Přežili diskutabilní penaltu, aby v posledních vteřinách udeřili. Na skvěle zahraný přímý kop střídajícího Aleše Nešického si počíhal přesně hlavičkující Roman Potočný.

Liberečtí si po závěrečném hvizdu užívali zaslouženou euforii z vydřené výhry, podlehnout uspokojení ale před domácím zápasem s Plzní rozhodně nemohou. Celkově zápas příliš fotbalové krásy nepobral a k výhře výrazně přispěl fakt, že se domácí Ostrava neprezentovala pohlednou hrou. Liberecký výkon měl k ideálu daleko, zároveň byl ale slušným příslibem, na který se dá dobře navazovat.

Fanoušci navíc byli svědky v Liberci v posledních letech nevídané situace. Do duelu zasáhlo třináct hráčů, přičemž úplně všichni patřili do užšího základního kádru i v druhé polovině minulé sezony. Minimální obměna se rozhodně musí brát jako velké plus, byť kouč Hoftych vyslal jisté varování. „Vedení udrželo pohromadě vlastně celý tým, s tím jsem ani nepočítal. Nějaký pohyb ale ještě může nastat. Liberec má takovou politiku a filosofii. O nějaké hráče je zájem a my jsme na to připravení,“ prohlásil a zmínil se o postu stopera.

Slovan přivedl ze Slavie Matěje Chaluše, protože nebylo jisté, zda udrží Ukrajince Tarase Kačarabu. To se nakonec povedlo a tak se znovu vyrojily spekulace o odchodu Ondřeje Karafiáta do Slavie, která nejspíš hodlá řešit doplnění kádru po odchodu Simona Deliho do Belgie. „Je to na trenérovi Trpišovském a na Slavii. Zatím jsem tady ve Slovanu, mám tu rok smlouvu a nic konkrétního nevím. Je hezké, že se o mně takhle mluví, ale také jsou to nervy,“ řekl obránce, který měl ještě před pár dny namířeno do Jablonce.

Defenziva Liberce každopádně na Baníku vypadala opět kvalitně, k čemuž přispěla také tříčlenná běhavá záloha ve složení Kamso Mara, Oscar Dorley, Radim Breite. Právě v záložní řadě dokázal Slovan domácí tým přehrávat. Vyplatil se také tah nasadit Potočného na hrot útoku, což je pozice, která vytáhlému levákovi sedí přece jen lépe než hra na křídle.

Slovan hned v prvním kole zřejmě čelil výrazné křivdě. Penalta nařízená za údajný faul Karafiáta na Smolu byla z kategorie hodně sporných. „Šel jsem mu do těla. Pětasedmdesátikilovej frajer vlétne do stokilového Smoly… Ale není to poprvé, udělal nám to, i když hrál ještě za Opavu,“ komentoval moment Karafiát. Emoce ještě před exekucí cloumaly celým týmem. Karafiát se musel nařízené penaltě smát, Potočný dostal žlutou kartu za strkanici se Smolou a rozhodčí Berka pak ukázal karty také Hoftychovi.

„Myslel jsem si, že první žlutou dostane trenér Petr Rada. Ale Jablonec hrál v pátek poklidný duel,“ usmíval se liberecký kouč. Ostravský Robert Hrubý poslal penaltu do břevna a Liberec kritický moment přečkal. „Po dlouhé jsem zažil, že se vrátila karma,“ podotkl Karafiát. Hráče Slovanu křivda nakopla a v závěru byli na hřišti dominantnější. Tříbodový zisk byl nejsladší odměnou.

Autor: Aleš Vávra