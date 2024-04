Podnikatel Ondřej Kania se stal majitelem fotbalového Slovanu Liberec, když koupil 75,65 procenta akcií. Do klubu se zároveň vrací jeho bývalý hráč a funkcionář Jan Nezmar, kterého nové představenstvo zvolilo generálním ředitelem.

Majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania. | Foto: se svolením CzechCrunch

Sen mnoha libereckých fotbalových fanoušků se stal skutečností. Datum 2. dubna 2024 bude pro FC Slovan Liberec navždy významným datem. Severočeský klub totiž v tento den po více než 20 letech změnil majitele, kterým bude po Ludvíku Karlovi mladý brněnský podnikatel Ondřej Kania.

"Byl dokončen proces převodu 75,65 % akcií FC Slovan Liberec na společnost Pembroke Manor, prostřednictvím které se pan Ondřej Kania stává většinovým akcionářem klubu," oznámil klub na svém webu.

Předchozí majitel Ludvík Karl vstoupil do severočeského celku v polovině 90. let a pomohl mu z finančních problémů. Za jeho éry získal Slovan Liberec tři ligové tituly (2002, 2006 a 2012) a dvakrát se stal vítězem českého poháru (2000 a 2015). Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy a v roce 2002 došel až do čtvrtfinále tehdejšího Poháru UEFA.

Na svém prvním zasedání nové představenstvo jmenovalo Jana Nezmara do pozice generálního ředitele společnosti. Bývalý skvělý útočník získal s Libercem dva ze tří titulů (2002 a 2012). Po ukončení profesionální hráčské kariéry se stal sportovním ředitelem severočeského klubu a v této funkci působil pět let. V roce 2017 odešel vykonávat stejnou funkci do pražské Slavie, kde po sporech s Jaroslavem Tvrdíkem skončil v roce 2020. Od té doby ve fotbale na nejvyšší úrovni nepůsobil.

Změny v představenstvu: Petra Kania – předsedkyně představenstva

Tomáš Netopil – místopředseda představenstva

Filip Gigal – člen představenstva

Zbyněk Štiller – člen představenstva

Klub vydal také první oficiální prohlášení nového majitele. „Je nám velkou ctí, že se můžeme stát většinovými akcionáři tak významného českého fotbalového klubu, jakým je FC Slovan Liberec. Naším jednoznačným cílem pro nejbližší sezóny je vrátit klub tam, kam historicky patří, tedy na nejvyšší příčky FORTUNA:LIGY a každý rok bojovat v předkolech o účast v základních skupinách evropských pohárů. Prvním krokem k dosažení těchto cílů je jmenování Jana Nezmara do pozice generálního ředitele klubu. Další kroky budou následovat a budou transparentně komunikovány s fanoušky, partnery i s fotbalovou veřejností,“ řekl Ondřej Kania pro klubový web.