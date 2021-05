„Je to pro mě obrovská čest,“ svěřil se Provod. „Je neuvěřitelný, že jsem se dostal až sem. Málo lidí si uvědomuje, kolik práce za tím stojí a kolik jsem toho musel fotbalu obětovat.“

Poděkoval i celému týmu. „Nebýt spoluhráčů, tak bych tu cenu nedostal. Klidně ji mohl získat deset hráčů Slavie, možná víc. Byla to spíš týmový sezona. To, co jsme dokázali, že budou všichni pamatovat hodně dlouho.“

Ocenění nebere jako náplast na to, že kvůli zranění kolena přijde o Euro. „Zahrát si na Euru by bylo něco krásného, bylo by to vyvrcholení sezony."

Čtyřiadvacetiletý fotbalista kromě titulu hráče sezony získal prvenství také v kategorii nejlepší záložník. Bývalý fotbalista Plzně či Českých Budějovic prožil úspěšnou sezonu, v níž si připsal 28 zápasů, 3 góly a 8 asistencí a byl stěžejním hráčem mistrovské Slavie. Kromě toho se také prezentoval skvělými výkony na evropské scéně či v národním týmu.

Anketa Ligové fotbalové asociace o nejlepší hráče první fotbalové ligy za sezonu 2020/21:



Hráč sezony: 1. Lukáš Provod 136 b., 2. Nicolae Stanciu (oba Slavia Praha) 77, 3. Adam Hložek (Sparta Praha) 60, 4. Ondřej Kúdela 31, 5. Ondřej Kolář (oba Slavia Praha) 23, 6. Ivan Schranz (Jablonec) 18, 7. Abdallah Sima 8, 8. Jan Kuchta 7, 9. Tomáš Holeš (všichni Slavia Praha) 6, 10. Jakub Pešek (Liberec) a Jaroslav Zelený (Jablonec) oba 5.

Trenér sezony: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 182, 2. Petr Rada (Jablonec) 94, 3. Martin Svědík (Slovácko) 62, 4. Jiří Krejčí (Pardubice) 42, 5. Pavel Hoftych (Liberec) a Luděk Klusáček (Bohemians 1905) oba 4.

Cizinec sezony: 1. Stanciu 158, 2. Sima 93, 3. Schranz 69, 4. David Moberg Karlsson (Sparta Praha) 18, 5. Peter Olayinka (Slavia Praha) 9, 6. Cadu (Pardubice) 6.

Objev sezony: 1. Sima 94, 2. David Zima (Slavia Praha) 69, 3. Adam Karabec (Sparta Praha) 64, 4. David Huf (Pardubice) 34, 5. Martin Vitík (Sparta Praha) 26, 6. David Buchta (Ostrava) 23.

Osobnost sezony: 1. Tomáš Hübschman (Jablonec) 63, 2. Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 50, 3. Jan Laštůvka (Ostrava) 43, 4. Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) 43, 5. Bořek Dočkal (Sparta Praha) 31, 6. Michal Papadopulos (Karviná) 27.