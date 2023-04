Světové fotbalové ikony Lionel Messi a Romelu Lukaku si na něm vylámaly zuby. Obránce fotbalové Slavie David Hovorka už ale žádné další hvězdné momenty ve své kariéře nepřidá. Vleklé a dlouhodobé zdravotní problémy ho donutily říct: "Končím". Třikrát se v kariéře dokázal vrátit, počtvrté už to nebude.

Emoce. Ty provázely Davida Hovorku na každém kroku po fotbalovém trávníku. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„Jsem se svým rozhodnutím smířený, našel jsem vnitřní klid. Ale nezastírám, že je to strašně těžké. Není to úplně sranda po pětadvaceti letech, kdy jsem fotbalu obětoval všechno. Ještě když to mám rád, miluju to, fyzicky se teď cítím dobře," vzkazuje na klubovém webu fanouškům Slavie, jejichž byl velikým oblíbencem. A je jisté, že v sobotním domácím zápase v Edenu se s ním jaksepatří rozloučí.

"S fanoušky jsme si museli najít vztah, začátek nebyl úplně jednoduchý, nebudu lhát," usmívá se. Důvod? Je to bývalý sparťan, což v Edenu příliš nevoní. "Ale mluvilo za mě hřiště a pak vazby, co jsme si udělali v kabině, z toho náš vztah vyplynul. Fanoušci byli mým hlavním motorem, energií. Psali mi, podporovali mě nejen na hřišti. Určitě bych jim chtěl poděkovat za podporu. Kabina a fanoušci mi budou nejvíc chybět," říká.

Poslední ligový zápas odehrál v květnu loňského roku, šlo o domácí prohrané derby se Spartou. Zdravotní komplikace ho provázely od jeho příchodu do Edenu z Jablonce. Ve třech posledních sezonách nastoupil dohromady jen k 25 ligovým bitvám. Ve spoustě z nich, včetně bojů v Lize mistrů, ale předvedl úžasné bojovné výkony, které zvedaly fanoušky ze sedadel.

"Na vrcholu sil jsem věděl, že uhlídám kohokoliv. Pak jsem ale musel na operaci s kolenem potřetí, počtvrté… Je to dost složité, ale vím, že je to pro mě správné," dodává.