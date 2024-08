Oznámení trenérské výměny přímo během ligového víkendu je dost možná unikát. Mladá Boleslav si ovšem zápas šestého kola Chance ligy proti Slavii Praha odložila, aby se mohla plně soustředit na odvetu závěrečného předkola Konferenční ligy proti Paksi FC.

Mezi oběma klíčovými zápasy o postup do hlavní fáze třetí nejprestižnější evropské soutěže přišla i překvapivá rošáda na stěžejním postu. Spolu s Davidem Holoubkem odchází také jeho asistent Marek Jarolím. Podle vyjádření vedení klubu došlo k ukončení spolupráce po vzájemné dohodě a změna je součástí dlouhodobé strategie.

„Chtěl bych upřímně poděkovat Davidu Holoubkovi a Markovi Jarolímovi za jejich práci, kterou pro mladoboleslavský klub odvedli," uvedl prezident a majoritní vlastník klubu David Trunda.

David Holoubek převzal mužstvo na začátku letošního roku po Marku Kuličovi, ještě v éře prezidenta Josefa Dufka. V rozjetém ročníku nejvyšší soutěže uhrál s týmem v pěti kolech šest bodů - všechny doma. Venku si Boleslav po mnoha letech zopakovala nelichotivou sérii, když ze tří výjezdů nepřivezla ani bod. Předkoly Konferenční ligy ovšem Matějovský a spol. procházeli bez porážky. Namále měli až ve čtvrtek, kdy ji Tomáš Ladra odvracel v sedmé minutě nastavení vyrovnáním na 2:2.

Proč v Mladé Boleslavi vsadili právě na osmačtyřicetiletého Švéda? „Andreas Brännström se k našemu klubu připojuje s vizí, která plně koresponduje s našimi dlouhodobými cíli. V Andreasovi získáváme trenéra s mezinárodními zkušenostmi, trenéra, který mimo jiné vedl největší švédský klub AIK Stockholm," představil Trunda nového stratéga.

Brännström vedl jako hlavní trenér Mjällby AIF, Dalkurd FF, s nímž neprohrál déle než rok, nebo národní tým Švédka do šestnácti let, asistoval v Hajduku Split. Absolvent psychologie na univerzitě v Uppsale je držitelem licence UEFA PRO. Pracoval i jako fotbalový expert pro švédská média.

„Když jsem před několika týdny klub přebíral, měl jsem jasnou představu o tom, jak by měl A-tým fungovat – a to se týká jak hráčů, tak i realizačního týmu. Naším hlavním cílem není krátkodobý úspěch, ale budování pevného základu pro budoucnost. Silnou Andreasovou stránkou je rovněž práce s mládeží a začleňování dalších talentových mladých hráčů do hlavního týmu,“ dodal David Trunda.

Švéd si je vědom tlaku

Andreas Brännström mluví o velké výzvě. „Jsem si vědom tlaku, který mě v novém působišti čeká, ale jsem připraven na něj reagovat. Věřím, že spolu s vedením klubu, realizačním týmem a hráči vytvoříme dobře fungující tým a společně dosáhneme takových výsledků, aby se FK Mladá Boleslav pohybovala v horních patrech tabulky a předváděla atraktivní fotbal, na který budou fanoušci rádi chodit,“ řekl pro klubový web. „Těším se také na setkávání s fanoušky klubu a na život v Mladé Boleslavi,“ dodal.

Kromě domácí soutěže v Boleslavi cílí i na pravidelnou účast v evropských pohárech, tu mají nyní na dosah. Právě čtvrteční veledůležitá odveta na stadionu maďarského vicemistra bude prvním zápasem pod novým trenérem. „Věříme, že Andreas přinese nové impulsy a pomůže nám nejen v integraci našich mladých hráčů do A-týmu, ale také ve vhodném doplnění týmu kvalitními hráči ze zahraničí,“ zakončil prezident klubu.