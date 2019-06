Odchovanec Sokolova odešel v dorosteneckém věku do pražské Slavie, odkud se v roce 2018 vrátil domů. V uplynulém ročníku F:NL odehrál 18 zápasů, dvakrát skóroval.

Sportovní ředitel Lubomír Vlk vnímá angažování Daniela Stropka jako investici do budoucna. „Všichni víme, jaké jsme měli v minulé sezoně problémy se stopery. Věříme, že Daniel bude pro tým přínosem a probojuje se do základní sestavy. Je to mladý kluk s dobrou rozehrávkou, prošel Slavií a v minulé sezoně sbíral zkušenosti v druhé lize. Teď by se mohl posunout ještě výš,“ míní Vlk.

„Už jako malý kluk jsem snil o tom, že si jednou zahraji nejvyšší soutěž. Udělám vše pro to, aby se mi to v Karviné podařilo. Už při prvním kontaktu s karvinským vedením jsem věděl, že to je pro mě obrovská šance se tady fotbalově posunout výš,“ řekl sám Stropek.

První pocity z nového týmu? Jen pozitivní. „V týmu je zdravá konkurence a věřím, že budeme i dobrá parta. Realizační tým na mě také udělal skvělý dojem. Věřím, že společně sezonu zvládneme ke spokojenosti všech,“ dodal Daniel Stropek.