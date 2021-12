Takhle podle policejního spisu, jehož část zveřejnil server efotbal.cz, telefonoval Roman Berbr v létě 2019 tehdejšímu sportovnímu řediteli Slavie Janu Nezmarovi před veledůležitým prvním zápasem play-off Ligy mistrů v Kluži.

Řeč byla o tureckém rozhodčím Cüneytu Cakirovi, který zápas řídil. Slavia v Rumunsku vyhrála 1:0, ovšem Cakir proti sešívaným nařídil (neproměněnou) penaltu. „Dášou“ byla míněna Berbrova partnerka Dagmar Damková, členka komise rozhodčích UEFA a FIFA.

Kancléř Mynář měl řešit s Berbrem „pomoc“. Slovácko vzkazuje: Je to absurdní

Ilustruje to, jakým způsobem Berbr ovlivňoval zákulisní dění i na úrovni kvalifikace Ligy mistrů. Nebo se přinejmenším snažil působit dojmem, že to je v jeho moci. Zmíněný Cakir přišel v policejních odposleších na přetřes i o rok později před duely s dánským Midtjyllandem.

Milion za titul a černí zmr.i

Informace, které zveřejnil efotbal.cz, jsou zajímavé i jiných ohledech. Jeden „poznatek policejního orgánu“ totiž uvádí, že Berbr měl mít v roce 2019 od funkcionářů Slavie slíbený milionový úplatek v případě zisku titulu. Pražané skutečně ligu vyhráli a hned den poté se měl Berbr sejít s Nezmarem a šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem.

Mocný fotbalový boss se s Tvrdíkem scházel i dřív, stejně jako s Nezmarem. Ten podle hovoru, který Berbr vedl se svým kumpánem Romanem Rogozem (tehdy působícím ve Slavoji Vyšehrad), svého nadřízeného docela šťavnatě pomlouval.

Uniklé odposlechy odkryly válku v Opavě. Za nitky tahali Berbr s Ozaniakem

„Nezmar nadává na Tvrdíka, že to je idiot, který ničí celou Slavii a dostává ji do problémů svým chováním, jednáním a psaním na Twitter. Vyzrazováním interních informací z klubu svým dětem, které je pak zveřejňují. Dále hovoří o hráčích Delim a Ngadeuovi, že to jsou černí zmr.i, protože Deli ze Slavie v létě potají utekl a Ngadeu se chystá udělat to samé. Jan Nezmar nadává i na hráče Hušbauera, Zmrhala a spol., že to jsou zm.di, kteří rozkládají kabinu,“ cituje efotbal.cz policejní materiál.

Dávejte mi výplatu

Na Berbra došlo loni v říjnu, kdy byl zatčen a obviněn mj. z korupce v souvislosti s manipulováním fotbalových zápasů a ze zpronevěry finančních prostředků z pokladny Plzeňského krajského fotbalového svazu. Ve vazbě skončil i Rogoz. Nezmar, jeden z klíčových tvůrců úspěšného sešívaného týmu, ve Slavii skončil loni v létě po sporech s Tvrdíkem, dnes již ve fotbale nepůsobí.

Odsouzený Pelta jel vždy na červenou. Nic si neodpracoval

„Bylo to totálně o ho.ně. Spíš jakoby do negativa. Mimo jiný jsem mu řekl, že mu neprodloužím smlouvu nebo nepodepíšu novou, dokud nesrovná svoje závazky… Buď mi tady dávejte výplatu a budu tady, i když jsem s tím nespokojenej, nebo mě vyhoďte,“ líčil Nezmar Rogozovi své jednání s Tvrdíkem.

Tvrdík v prohlášení pro server seznamzpravy.cz veškerá podezření odmítl. „Nikdy jsme se nedopustili nezákonného jednání, neusilovali o ovlivnění rozhodčích v rozporu s pravidly fair play a nikomu jsme neposkytli jakékoliv finanční plnění v této souvislosti,“ uvedl s tím, že právě Slavia proti Berbrovým praktikám dlouhodobě vystupovala.