„Je to velký zápas. Těšíme se moc, pro tyhle zápasy to hrajeme. Všichni vědí, že Plzeň je o bod před námi. My si první místo chceme vzít zpátky. Pojedeme tam s tím, že budeme chtít vyhrát,“ řekl brankář Slavie Ondřej Kolář, jenž se v poslední době vrátil do ligových zápasů v brance červenobílých, ty v Evropě chytá naopak Aleš Mandous.

Plzeň po příchodu trenéra Michala Bílka pookřála a získala novou tvář. Mužstvo, které neinkasuje branky a zvládá těsně vyhrávat. Jak se říká ve fotbalové veřejnosti s oblibou – to jsou přesně ty zápasy, které mužstvu na konci vyhrávají titul. Důvodů, proč je Plzeň a Slavia už pár let odtrhnutá od zbytku ligy, je hodně, tím hlavním je ale týmová součinnost.

Obě mužstva jak v obraně, tak v útoku spolupracují a navzájem si pomáhají – i to je důvod, proč oba celky obdržely suverénně nejméně branek v české lize. „Bude to ohromně těžké, zápasy v Plzni nikdy nebyly jednoduché. Plzeň má teď výbornou formu, hraje dobře, sbírá body, nedostává góly. Ale věřím, že my jsme zpátky v optimální formě,“ uvedl Kolář.

Ztráty z reprezentace

Vrásky oběma trenérům přidělal přípravný zápas české reprezentace proti Walesu. Kvůli zranění musel ve Walesu střídat plzeňský brankář Jindřich Staněk, který by ale nedělní bitvu měl stihnout, v ohrožení je ale start pravého beka Západočechů Milana Havla, který kvůli zranění do utkání nenastoupil.Zdaleka největší humbuk byl ale okolo záložníka Slavie Lukáše Masopusta, který se zranil a sešívaným bude chybět do konce základní části.

Pražané kritizovali jeho nasazení a údajnou žádost o odpočinek, vedení národního týmu tvrdí opak…Nedělní šlágr napoví, který z týmů bude mít tolik kýženou výhodu domácího prostředí v nadstavbě v cestě za titulem.