„Je to čerstvé, mohu potvrdit zájem Sparty, ale více to nechci komentovat,“ řekl Deníku Petr Souček, otec talentovaného fotbalisty, který má sám k fotbalu blízko, v minulosti se prosazoval jako brankář a nyní trénuje Břidličnou.

„Pro Filipa by to byl krok dopředu, taková nabídka by se nemusela v budoucnu opakovat. Nicméně prioritou je nyní Filipova maturita,“ podotkl Souček senior. Bude záležet jak se dohodnou kluby. Sportovní manažer SFC Opava Alois Grussmann. nechtěl nic komentovat. Předseda představenstva SFC Opava Zdeněk Viktorin jen doplnil: „Nabídek na Filipa je více.“

Hovoří si, že Slezský FC Opava požaduje částku patnáct miliónu korun. Není to tak dávno, co situaci okolo štěpánkovického rodáka sondovali Plzeň s Jabloncem. Pokud by přestup na Letnou vyšel, Souček by minimálně celou jarní část v Městských sadech hostoval.

Opavští ale neřeší pouze Součka, otevřený je odchod Jaroslava Svozila do Baníku a příchod Jiří Texla z olomoucké Sigmy.